Rückgabe der Benin-Bronzen : Ein Tauschgeschäft im Dienst der Energieversorgung

Die Rückgabe der Benin-Bronzen an Nigeria dient den deutschen Wirtschaftsinteressen in Afrika. Menschenrechte und Moral müssen dabei zurückstehen. Ein Gastbeitrag.

Die Eigentumsübertragung der Benin-Bronzen aus deutschen Museen an Nigeria und die medial wirkungsvoll inszenierte Überbringung der ersten Objekte nach Abuja, der Hauptstadt Nigerias, gilt als Vorbild für den moralischen Umgang mit Objekten aus der Kolonialzeit. Internationale Vereinbarungen konnten bei der Rückgabe der Objekte nicht angewendet werden, denn sie wurden erst nach der britischen Strafexpedition auf den Königssitz von Benin von 1897 geschaffen. Es war eine Kombination von Schuldkomplex und moralischem Druck, der Deutschland dazu veranlasste, die Bronzen an Nigeria zu überschreiben. Aber Moral ist, wie die Benin-Bronzen und ihre Übergabe zeigen, eine zwiespältige Sache.

Moralische Empörung über Menschenrechtsverletzungen und Kolonialismus so­wie Rassismusvorwürfe bilden die Eckpfeiler einer weltweiten Missionierung, die sich höchstens vom Thema, nicht aber vom Sendungsbewusstsein her vom christlichen Missionseifer der Kolonialzeit unterscheidet. Aber der Appell von deutschen Politikern an andere Länder, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit umzusetzen, er­folgt nur in bestimmten Zusammenhängen. Menschenrechte europäischen Zu­schnitts werden bloß dort angemahnt, wo mit keinen direkten negativen wirtschaftlichen Folgen der an den Pranger Gestellten zu rechnen ist – etwa als Innenministerin Faeser mit der One-love-Binde mit den Regenbogenfarben am Oberarm im Fußballstadion in Katar auftrat.