Bild der Russen in der Welt : Brauchen sie die Stimme einer Exilregierung?

Meinungsumfragen zufolge sollen sechzig bis achtzig Prozent der russischen Bevölkerung Putins Krieg befürworten. Da die Demoskopie in Russland kaum besser funktioniert als die Demokratie, kann man zwar vermuten, dass sich viele Befragte nicht trauen, ihre wirkliche Meinung und eventuelle Ablehnung zu bekunden, doch bleibt der traurige Befund einer verblendeten kriegerischen Mehrheit. Die ins Exil gegangen sind, gelten ihnen als feige Landesverräter.

Das Ansehen der Russen und Russinnen in der (westlichen) Welt ist tief gesunken, ganz gleich, ob Putin seine am Ende unvermeidliche Niederlage durch extensive Stellungskriege hinauszögert oder er seine Kriegsziele auf andere „Einflusszonen“ ausweitet. In beiden Fällen hat Putin ein weitgehend zerstörtes Land hinterlassen, mit Hekatomben von Toten, darunter ethnische Russen. Seine Armee hat nachweislich Völkermord begangen in Gestalt von summarischen Erschießungen von Zivilisten, systematischer sexualisierter Gewalt, Folterungen und Deportationen, darunter von Minderjährigen. Ins Gewicht fallen wird auch die systematische Zerstörung von Kirchen, Kulturstätten und Kulturgütern, und nicht zuletzt die Auslösung einer weltweiten Hungerkrise. Das Resümee wird lauten: Russland ist Feind der Menschheit geworden.