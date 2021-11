Brauchen wir die Impfpflicht? : Irrational und unsolidarisch

Aktualisiert am

Zum Habitus des öffentlichen Intellektuellen gehört der Nonkonformismus, der sich von moralischer Empörung und Expertenmeinung unbeeindruckt gibt. Doch unter den Bedingungen einer Pandemie, die uns in diesem Winter absehbar aufs Neue vor die Alternative zwischen Stillstand und vermeidbare Tote bringen wird, wird dieser Gestus leicht zur Realitätsflucht. So mag zu erklären sein, warum die Philosophie angesichts der Pandemie bislang einen überforderten Eindruck machte – angefangen bei Großdenkern wie Giorgio Agamben, die anfangs eine heraufziehende Biodiktatur zu erkennen meinten, bis hin zu den jüngsten Einlassungen hiesiger Medien­intellektueller.

So sprachen zuletzt etwa Richard David Precht in einem Podcast mit Markus Lanz vom 5. November und die Chefredakteurin des Philosophie Magazins, Svenja Flaßpöhler, bei der Talkshow „Hart aber fair“ am 15. November davon, dass es „moralisch ausgesprochen fragwürdig“ (Precht) sei, Druck auf Ungeimpfte auszuüben. Sie dürften nicht „kriminalisiert“ (Flaßpöhler) werden, seien ihre Motive doch mitunter nachvollziehbar.