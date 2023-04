Es komme auf den Kontext an, das war Boris Palmer wichtig. Schauen wir uns also die Szene noch einmal an, die für den Skandal sorgte. Palmer kam mit leichter Verspätung. Die Demonstranten auf dem Campus der Frankfurter Goethe-Universität hatten sich da schon warm gesungen. Sie empfingen ihn mit dem Sprechchor „Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda“. Gewiss, man muss sich das nicht bieten lassen. Palmer schloss sich den Rufen an, die nun ins Stocken gerieten. Er sei auch gegen Nazis, sagte er der verwunderten Menge. Dann erzählte er die Geschichte seiner jüdischen Vorfahren, die von den Nazis verfolgt wurden, und hob sein Recht hervor, über die NS-Verbrechen zu sprechen.

Thomas Thiel Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Nun warf man ihm Rassismus vor. Das zielte wohl auf seinen satirisch gemeinten, aber nicht von jedem so verstandenen Facebook-Post über den Fußballspieler Dennis Aogo. Palmer verteidigte sein Recht, das N-Wort zu verwenden, und sprach es aus. Ein Protestschrei ging durch die Menge. Ein dunkelhäutiger Demonstrant stellte sich vor ihn und hielt ihm das Mikrofon vor die Nase: Ob er es auch vor ihm sagen würde? Palmer zögerte keine Sekunde.

Seine weiteren Erklärungen gingen im Geschrei unter. Bevor er ging, verglich er das Vorgehen der Demonstranten, jemanden, der das N-Wort ausspricht, allein deswegen als Nazi zu titulieren, mit dem Judenstern. Sicher, man wollte ihn provozieren. Aber der Vergleich war maßlos.

Später führte er aus, wie er es gemeint hatte. So besteht er darauf, das N-Wort nicht „zu“, sondern „vor“ dem Demonstranten gesagt zu haben, wie er gegenüber dieser Zeitung sagte. Die vorliegenden Videoaufzeichnungen geben darüber keinen eindeutigen Aufschluss. Auf der Konferenz schob er die Erläuterung nach, man dürfe das N-Wort, das er wiederum mehrfach aussprach, in bestimmten erklärenden Kontexten verwenden, etwa wenn man über seinen literarischen Gebrauch bei Astrid Lindgren spreche. Es gehöre aber nicht zu seinem aktiven Sprachgebrauch, und er würde es nie direkt zur Ansprache verwenden, schrieb er später auf Facebook.

Palmer blieb stur

Einen kurzen Moment stand die Konferenz „Migration steuern, Pluralität gestalten“ am Rand des Kontrollverlusts. Es kam zu einer Aussprache mit den Demonstranten, die aber nicht mehr als ein weiterer Schlagabtausch war. Dann gab man Palmer die Gelegenheit, seinen Vortrag zur Migrationspolitik zu halten, für den er eigentlich gekommen war.

Mehr zum Thema 1/

Am nächsten Tag folgte die Schadensabwicklung. Der Präsident der Goethe-Universität, Enrico Schleiff, forderte Palmer auf, sich für die Holocaust-Verharmlosung und den Gebrauch des N-Worts zu entschuldigen. Susanne Schröter, die Organisatorin der Konferenz, distanzierte sich auf Schärfste von seinen Aussagen und bedauerte, dass die gute und differenzierte Tagung durch sie beschädigt worden sei. In der Tat wäre es falsch, beides in einen Topf zu werfen, zumal sich mehrere Redner wie Ruud Koopmans und Ahmad Mansour noch auf der Konferenz von Palmers Wortwahl distanzierten und ihn zur Mäßigung aufriefen. Palmer blieb stur. Er wolle sich der Sprachzensur nicht beugen.

Großangelegte Mobbing-Kampagne

Die Konferenz des Forschungszentrums Globaler Islam (FFGI) hatte schon vor Beginn für Wirbel gesorgt. Der SPD-Landespolitiker Jan Pasternack hatte die Einseitigkeit der Redner kritisiert, denen er pauschal rechte Positionen unterstellte, und die hessische Wissenschaftsministerin aufgefordert, dem Zentrum die Fördermittel zu streichen. Auf Nachfrage dieser Zeitung ruderte er zwar deutlich zurück, auch sein Landesverband ging auf Distanz zu seiner Forderung. Gegenüber der Lokalpresse gab er später sogar an, die Konferenzen des Zentrums stets geschätzt zu haben. Aber der Ton war gesetzt, und er verschwand nicht mehr.