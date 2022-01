England am Abgrund : Die legendären Fehler der britischen Oberschicht

Ein Premierminister, der die eigenen Corona-Maßnahmen nicht kennt, ein Königssohn, der sich an nichts erinnern will: Englands Politik und Gesellschaft liefert gerade den packenderen Stoff als alle Serien, die von dort kommen.

On the run: Der britische Premierminister Boris Johnson joggt mit seinem Hund durch den Londoner St James’s Park. Bild: Reuters

Jetzt haben wir alle „The Crown“ gesehen und „Down­ton Abbey“. Es scheint so, als könnte es gar nicht genug Serien über die britische Oberschicht geben. Die dramaturgisch mit Abstand beste Serie aber läuft genau jetzt. Nicht auf Netflix, sondern in der Wirklichkeit. Da geht es um einen Premierminister, der, zu Zeiten einer globalen Pandemie, eine Party feiert und damit gegen Regeln verstößt, die von ihm und seiner Regierung selbst entworfen wurden. Aus dieser Party, von der er behauptet, sie mit einem „Arbeitstreffen“ verwechselt zu haben, werden zwei, drei, am Ende gar 16 Zusammenkünfte unterschiedlicher Art (aber oft mit Käse und Wein), die der Presse ein Anlass sind, sich generell etwas genauer mit der sogenannten „drinking culture“ in Number 10 Downing Street zu beschäftigen. Einem Ort, an dem Regierungsmitarbeiter offenbar schon tagsüber anzustoßen pflegen, um sich von ihrem Stress zu erholen und dann gelegentlich auch ihren Rausch auf den Sofas auszuschlafen, wie jetzt eine ehemalige Angestellte einer Journalistin des Radiosenders BBC4 berichtete.

Anna Vollmer Redakteurin im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.

Bekannt wurde jetzt auch, dass am Vorabend jenes Tages landesweiter Trauer, an dem Prinz Philip, der Prinzgemahl des Landes, im April 2021 zu Grabe getragen wurde und die Königin, mit der er 73 Jahre lang verheiratet war, aus pandemischen Gründen allein auf der Kirchenbank saß, Alkohol in Koffern ins Regierungsgebäude geschmuggelt wurde. Tanzend wurden zwei Mitarbeiter bis in die Morgenstunden feuchtfröhlich verabschiedet.