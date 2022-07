Boris Johnsons Rückzug : Der Clown tritt ab

Boris Johnson nach seiner Rücktrittserklärung am 7. Juli 2022 in London, Dowining Street No.10 Bild: Imago

Früher entfalteten sich politische Krisen episodisch wie Serienfolgen im linearen Fernsehen, die mit einer dramatischen Auflösung endeten. So war es noch beim Sturz Margaret Thatchers. Der letzte Akt von Boris Johnsons Untergang hingegen ist eine Posse für das Zeitalter des Binge-Watchings. Es ging an einem ununterbrochenen Stück Schlag auf Schlag, sodass man den Wendungen kaum noch folgen konnte. Wenn britische Politiker stürzen, wird klischeehaft von Hybris und Nemesis gesprochen, von griechischer Tragödie und besonders gern von einem Shakespeare’schen Drama. Auch jetzt wird darauf hingewiesen, dass Nadhim Zahawi, der am Dienstagabend von Johnson zum Finanzminister befördert wurde und weniger als vierundzwanzig Stunden später bereits den Rücktritt des Premierministers forderte, ausgerechnet den Wahlkreis von Shakespeares Geburtsstadt innehat. Die Ereignisse der letzten Tage haben mit ihrem schrankenlosen Hauptprotagonisten und dem atemlosen Tempo der Handlung jedoch eher den Charakter eines jakobitischen Trauerspiels von John Webster.

Bis zuletzt hatte es Johnson immer wieder vermocht, gegen die Gesetze der Schwerkraft zu verstoßen. Er überwand so viele Kalamitäten, die andere Kopf und Kragen gekostet hätten, dass man ihn als Katze mit neun Leben bezeichnete. Zum Finale, als es schon hieß, der „tödlich verletzte“, realitätsfremde Premier kralle sich derart an das Amt, dass seine Fingernägel schon ganz schwarz seien von der Türfarbe von Downing Street, sind sogar mehrfach überspitzte Parallelen zu Rasputin gezogen worden. Aber auch Donald Trump und Wladimir Putin werden herangezogen. Im April hatte Johnson die russische Bevölkerung noch ermahnt: „Seht euch an, was in eurem Namen getan wird. Ihr verdient die Wahrheit. Ihr verdient Tatsachen.“ Der Aufruf reizte dazu, gegen ihn gerichtet zu werden. Schon vor den sich in Widersprüchen verstrickenden Erklärungen aus Downing Street um Johnsons Kenntnisstand über sexuelle Nötigungen des stellvertretenden Parlamentarischen Geschäftsführers seiner Partei, der das Fass schließlich zum Überlaufen brachte, war vielerorts zu hören, die Briten verdienten von ihrem Premierminister – Wahrheit und Tatsachen.