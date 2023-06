Aktualisiert am

Einmal gut durchlüften: Bonaventure Ndikung, der neue Intendant im Haus der Kulturen der Welt, will publikumsfreundlich und theoretisch auf der Höhe sein.

Im Jahr 1932 erschien in einem Verlag in Dresden ein Buch, dessen Titel auch einen frühen Versuch von Gendersprache enthielt: „Ein Mensch wechselt sein Geschlecht“ von Lili Elbe. Es handelte sich um eine Übersetzung aus dem Dänischen, eine wörtliche Übersetzung des Originaltitels lautete „Vom Mann zur Frau“. Beide Begriffe wollte die deutsche Ausgabe vermeiden, in einem frühen Versuch, nicht binär zu sprechen.

Ein Film über Lili Elbe im Jahr 2015 ging hingegen vom Ergebnis aus: „The Danish Girl“ wird zum Mädchen durch eine geschlechtsangleichende Operation, ein riskanter Eingriff auf dem Stand des medizinischen Wissens von vor fast hundert Jahren. Lili Elbe wurde viermal operiert, 1931 starb sie an den Folgen. Sie war eine Pionierin.