Wer die Seminare des Ehepaars Kirchhoff am Gardasee besucht, will nicht Schriftsteller werden, sondern die eigenen Dämonen bezwingen. Um das auszuhalten, braucht es gute Nerven.

Sie sitzt im Stuhlkreis, erwartungsvoll. Dann liest sie vor, etwas über eine U-Bahn-Fahrt zur Stoßzeit, niemand hat Zeit, dafür Stöße überall, bis sich der Waggon am Westbahnhof nach außen stülpt „wie eine Riesenqualle aus dem Aquarium“. So geht es voran im schönsten Wienerisch, bis der Lehrer unterbricht. Texte bräuchten Anlauf, ehe sie zum Ei­gentlichen kommen, „aber hier? Wir mussten uns mit Fischen und allerlei Dingen beschäftigen“, sagt er. Ihn interessiert am Vortrag nur ein Satz. „Und bitte, was ich jetzt sage, gilt für alle: Wir greifen in eure Texte ein. Da sind wir nicht zimperlich. Nicht, weil für uns für klüger halten, sondern weil wir den Nu­kleus einer Geschichte finden wollen“. Dann legt er los.

Die Schülerin hält die Kritik nicht nur aus, sie ist der Grund, warum sie überhaupt hier sitzt. Die gestandene Wienerin, eine Psychotherapeutin, hat viel Geld dafür gezahlt, um am Kurs „Die Kunst des Erzählens“ von Ulrike und Bodo Kirchhoff teilzunehmen: „Eros und Sprache – Schreiben als Wagnis“ ist der einwöchige Ausflug in die Literatur überschrieben.