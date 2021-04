Blows „Black Power Manifest“ : Auf in die Südstaaten!

Packt eure Sachen, beladet den Umzugswagen und zieht nach Süden – so in etwa lässt sich der Appell zusammenfassen, den ein bekannter schwarzer Journalist dieser Tage an seine afroamerikanischen Landsleute richtet. Ein „Black Power Manifest“ nennt Charles Blow sein Buch „The Devil You Know“, anknüpfend an die schwarze Befreiungsbewegung. Die größte Wanderungsbewegung in den Vereinigten Staaten im zwanzigsten Jahrhundert will Blow quasi umkehren – denn ihre Versprechen hätten sich nicht erfüllt.

Sechs Millionen Schwarze waren zwischen 1910 und 1970 von den Südstaaten in den Norden gekommen, in der Hoffnung auf bessere Jobs und weniger Diskriminierung. Das Projekt sei vorerst gescheitert, meint der „New York Times“- Kolumnist und schreibt: „Wir brauchen einen Exodus nach Süden, und zwar in ausreichender Zahl und Dichte, so dass schwarze Menschen erleben können, was wahre und andauernde Macht bedeutet.“ Er glaube, dass das nicht nur gut für die Afroamerikaner sei, sondern für das ganze Land. Schließlich herrschen im Süden überwiegend weiße Republikaner, die dank des Zuschnitts von Wahlbezirken und aktiver Wählerbehinderung die Politik in Washington überproportional stark bestimmen. Wenn nun mehr Afroamerikaner in die Staaten zögen, wo sie einst mancherorts die Bevölkerungsmehrheit ausmachten, könnten sie Senatoren stellen und wirkliche politische Macht ausüben, so Blow. „Black Power“, politische Macht von Schwarzen, bedeutet nicht, dass Weiße keine Macht haben sollten – entsprechende Fragen muss der Autor angesichts der geschichtsvergessenen Debatten der Gegenwart immer mal wieder beantworten.