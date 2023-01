Der Reichskanzler als Vorbild : Was man von Bismarck noch immer lernen kann

Das Bundesaußenministerium entsorgt die Erinnerung an den früheren Reichskanzler. Dabei könnten drei der herausragenden Fähigkeiten Bismarcks auch in der Außenpolitik der Gegenwart nützlich sein. Eine Replik auf Eckart Conze.

Die Außenministerien einiger bedeutender Staaten tragen auch heute noch Traditionsnamen, die sie zum Teil seit mehreren Jahrhunderten führen. In London wird die britische Außenpolitik nicht in einem „Ministry of Foreign Affairs“ gemacht, sondern im Foreign Office, und die amerikanische im State Department in Washington. In Paris gilt die präzise Bezeichnung Ministère des Affaires Étrangères seit 1789 als Tradition, und in Deutschland besteht seit der Reichsgründung von 1871 das Auswärtige Amt, das diesen Namen ebenfalls über alle gravierenden historischen Umbrüche des zwanzigsten Jahrhunderts hinweg bis heute behalten hat.

Bis heute – denn seit Kurzem scheint die derzeitige Leitung des Amtes entschlossen, auch noch die letzten Reste der Erinnerung an seinen Gründer Otto von Bismarck auszulöschen. Bisher wurde die Erinnerung an ihn etwa durch Bilder oder die Benennung von Sitzungsräumen stets gepflegt – auch noch nach dem Umzug des Amtes von Bonn nach Berlin. Nun aber wurde der Bismarck-Raum umbenannt, das dort bis vor Kurzem hängende Lenbach-Porträt abgehängt. Muss man jetzt auch noch die Umbenennung des Amtes selbst erwarten, da dessen Gründer aus der Perspektive heutiger politischer Korrektheit der derzeitigen Regierung offenbar nicht mehr tragbar zu sein scheint?