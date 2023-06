Wenn ich vor etwas Angst habe, das ich nicht sehen, hören, schmecken, riechen oder berühren kann, zum Beispiel vor Strahlung, Viren oder einer Pleite wegen digitaler Transformation, dann muss ich, weil mir Sinnesdaten fehlen, eben abstrahieren und nachdenken. Der Anlass der Angst gerät so vor das berühmte „geistige Auge“. Genau genommen gibt’s pro Verstand sogar zwei dieser geistigen Augen. Denn wie der Gesichtssinn, so schaut auch die Vernunft nicht nur in die Höhe („steile These“) und in die Breite („Ausführlichkeit“), sondern obendrein in die Tiefe („Korrelation“, „Kausalität“). Das linke geistige Auge schließt aus Bekanntem auf Unbekanntes per Wahrscheinlichkeitserwägung.

Dietmar Dath Redakteur im Feuilleton.

So kann ich ohne Kenntnis der Fallgesetze auf einem Ko­ordi­natenkreuzblatt Ergebnisse von ­Ver­suchen eintragen, bei denen ich etwas aus irgendeiner Höhe fallen lasse und dann messe, wann es unten ankommt. Die Kurve, die ich durch die Punkte der einzelnen Resultate ziehen kann, regt zu Vermutungen darüber an, was in noch nicht probierten Fällen passieren könnte. Das rechte geistige Auge dagegen interessiert sich weniger für die Punkte und mehr für die Kurve selbst, also für eine Funktion, auf der alle diese Punkte liegen. Es guckt nicht Wahrscheinlichkeiten an, sondern sucht Kausalitäten: Wenn ich auf der x-Achse an dieser Stelle bin, dann bin ich auf der y-Achse wohl an jener. Hier wird per „Gesetz“ eine Ur­sache auf eine Wirkung bezogen.