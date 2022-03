Bildungskompetenz im Austausch : Wie Lehrer und Schulen voneinander lernen können

Die Pandemie hat gezeigt, wie unterschiedlich es um die Flexibilität in deutschen Lehrerkollegien bestellt ist. Dabei gibt es so viel voneinander zu lernen. Woran scheitert der Austausch bislang?

Was in den Klassenzimmern vor sich geht, ist an den meisten Schulen ein Geheimnis, auch für die engsten Kollegen. Nur gelegentlich wird diese Blackbox durch Referendare oder Schulleiter bei Unterrichtsbesuchen einen Spaltbreit geöffnet. In der Pandemie machte dann der höchst unterschiedlich ausfallende Output deutlich, wie weit die Unterrichtsqualität an deutschen Schulen auseinanderfällt. Vielen Kollegien fehlte ganz offenbar eine professionelle Lösungskompetenz.

Dass Lehrer gute Performer sein sollten, wird niemand bestreiten. Wenn das so ist, könnte man viele Lehrer mit Schauspielern eines Stadttheaters vergleichen, die nie in fremde Häuser gehen. Der Vergleich hinkt, weil sich nur wenige Gelegenheiten zum Besuch anderer Schulen ergeben. Sonderbar ist das pädagogische Eigenbrötlertum angesichts erwartbarer Neugier trotzdem.