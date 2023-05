Bildung und KI : Weckt ChatGPT die Schule auf?

Aktualisiert am

Was für ein Wissen wird gebraucht, um nicht von Computern ins Abseits gestellt zu werden? Nur wenn die Menschen und deren persönliche Erfahrungen im Mittelpunkt des Bildungssystems stehen, kann unterrichtet werden, was die Maschinen nicht können.

Der ChatGPT-Schock könnte für die Schulen noch weit tiefer reichen als nur bis zur Sorge um Urheberrechtsverletzungen oder zu der Befürchtung, Prüflinge könnten den Chatbot zum Betrug benutzen. Die dahinter lauernde – bisher aber kaum diskutierte – Beunruhigung ist viel grundsätzlicher: Was, wenn sich das bisherige Bildungssystem durch die neuen KI-Entwicklungen auf einen Schlag als überholt erwiese? Ein Bildungssystem, das spätestens seit seiner Orientierung an den Maßstäben der PISA-Studien auf etwas ausgerichtet ist, das die Maschinen womöglich schon jetzt viel besser können?

Tatsächlich verblüfft es, wie ähnlich sich die Funktionsbeschreibungen von „Large Language Models“ wie ChatGPT einerseits und andererseits jene Texte sehen, in denen die obersten Schulstrategen definieren, wie sie sich den Unterricht vorstellen. Worauf bezieht sich wohl das „Reinforcement Learning with Human Feedback – eine Methode, die menschliche Unterweisungen und Präferenz-Vergleiche nutzt, um das Modell zum erwünschten Verhalten zu führen“? Man muss „Reinforcement Learning“ nur als bestärkendes Lernen übersetzen und „Modell“ gegen „Schüler/Schülerin“ austauschen, dann hat man eine Darstellung des Lernprozesses, wie sie in gegenwärtigen Schulprogrammen stehen könnte.