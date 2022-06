Englands Thronjubiläum : Wie normal ist diese Familie?

Um die Besonderheit der viertägigen Festivitäten zum Jubiläum der Königin zu begreifen, muss man sich klarmachen, dass beim normalen Lauf der Dinge kein jetzt Lebender jemals wieder Zeuge der siebzigjährigen Herrschaft eines britischen Monarchen sein wird. Es war das erste und auf absehbare Zeit letzte Platin-Jubiläum in der fast 1200-jährigen Geschichte des britischen Königshauses. In einem der unzähligen Dokumentarbeiträge zum Anlass bezweifelte Elisabeth II., ob der Begriff Platin für einen siebzigsten Jahrestag überhaupt schon erfunden gewesen sei, als sie zur Welt kam. Niemand habe damit gerechnet, dass man so lange da sein werde, fügte sie auf ihre trocken-ironische Art hinzu.

Im Programm kamen das Martialische in der Form der traditionellen Militärparade zum offiziellen Geburtstag der Monarchin, das Himmlische beim Gottesdienst in der Paulskathedrale, das Fantastische beim Konzert unter dem missbilligenden Blick der Königin Viktoria und das mitunter allzu Irdische in dem karnevalesken Umzug des letzten Tages zur Geltung.