Dagmar Herzogs Vorlesungen : Bewertetes Leben

Am Ende ihrer abschließenden Adorno-Vorlesung über „Eugenische Phantasmen: Behinderung, Macht, Moral“ am Freitagabend schien es, dass die New Yorker Historikerin Dagmar Herzog die Geschichte einer deutschen Zivilisierung berichten konnte, die mit rassehygienischen und eugenischen Konzepten Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts begonnen und die nun, etwa hundertzwanzig Jahre später, die „lang erkämpfte Menschwerdung“ von Menschen mit Einschränkungen erreicht hatte. Eine Menschwerdung, für die das Konzept der Inklusion, aber auch das ins Grundgesetz geschriebene Verbot, Menschen wegen ihrer Behinderung zu benachteiligen, und die UN-Behindertenrechtskonvention stehen.

Aber Dagmar Herzogs bewegte und gestenreiche Rede wurde von sorgsam ausgesuchten Bildern begleitet, die das Gesagte nicht nur illustrierten, sondern eine zusätzliche Dimension eröffneten. In den letzten Minuten zogen sie das ermutigende Ergebnis der Historikerin in Zweifel und zeigten eine für die Zukunft offene Situation – die allerdings auch jenseits des Terrains der Historikerin liegt. Die Bilder von kurzen Texten brachten die Empörung und Wut von Menschen mit Behinderungen anlässlich der Tötung von vier pflegebedürftigen Menschen in einer Potsdamer Wohneinrichtung vor wenigen Wochen zum Ausdruck. Und sie unterstrichen, dass die Betroffenen diese vermutlich von einer Pflegehelferin begangene Tat als Ausdruck einer fortlebenden diskriminierenden Sicht auf Menschen mit Behinderungen verstehen: „Vier Menschen sind tot, der Ableismus lebt“, so war einer der gezeigten Texte überschrieben.

„Wie erkennt man ein Verbrechen?“

Es sind vor allem Menschen aus der deutschen Behindertenbewegung, die sich eingehend mit dieser Tat auseinandersetzen, die für sie auch heute nicht als Einzelfall erscheint, sondern zeige, dass sie noch immer nicht selbstverständlich als Teil der Gesellschaft angesehen und behandelt werden.

Das führt zurück zum zweiten Abend, an dem Dagmar Herzog sich fragte: „Wie erkennt man ein Verbrechen?“ Jedenfalls reicht, das wurde deutlich, ein Blick ins Strafgesetzbuch nicht immer aus. Herzog zeichnete nach, wie schwer sich das Nachkriegsdeutschland tat, die im Nationalsozialismus massenhaft begangenen Verbrechen der Euthanasie und Zwangssterilisierung „im Namen des Volkes“ zu verurteilen und Entschädigungen zuzusprechen. Die Ausweichstrategien der Justiz waren vielfältig. Besonders bemerkenswert erscheint, dass sich Gerichte in einzelnen Verfahren auf die für die gesellschaftliche Etablierung des Euthanasiegedankens nach dem Ersten Weltkrieg zentrale Schrift des Psychiaters Alfred Hoche und des Rechtswissenschaftlers Karl Binding, „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens“, beriefen, der Herzog ihre erste Vorlesung gewidmet hatte. Eine Hamburger Strafkammer resümierte gar, „dass die Vernichtung geistig völlig Toter und ,leerer Menschenhülsen‘“ nicht „absolut und a priori unmoralisch“ sei.

Verbrechen als Verbrechen anerkennen

Dagmar Herzog bezeichnete die Umstände dieser Prozesse als „moralpolitisch desorientierende Atmosphäre“. Erst in den siebziger und achtziger Jahren, erläuterte sie, sei es allmählich gelungen, eine neue Sichtweise auf Behinderung zu entwickeln: Dazu bedurfte es der Aktivistinnen und Aktivisten der neuen „Krüppelbewegung“ und nichtbehinderter Verbündeter, die nun dafür stritten, „die Praxis in der gelebten Gegenwart der Behindertenhilfe neu zu gestalten“.

Dazu gehörte auch, wie Herzog eingehend begründete, eine Neuorientierung der moralpolitischen Diskussion, um die bis dahin immer noch nicht aufgearbeiteten Morde und Zwangssterilisierungen einzuordnen. Dafür schuf die Veröffentlichung von „,Euthanasie‘ im NS-Staat“ von Ernst Klee die Voraussetzungen. Klee hatte nicht nur die Fakten der Vernichtung aufgearbeitet, sondern sich auch grundsätzlich mit der fatalen Position von Teilen der evangelischen Kirche in den zwanziger bis fünfziger Jahren auseinandergesetzt, die sich zwar im Namen des Christentums gegen die Tötungsforderungen von Binding und Hoche und später den Nationalsozialisten ausgesprochen hatten, die aber dafür der Politik der Zwangssterilisierung Bahn brachen und auch die Sichtweise bestätigten, Behinderte als Objekte des Ekels zu sehen.

Die Zerstörung dieses Konsenses war Voraussetzung dafür, dass der Deutsche Bundestag 2011 die Verbrechen an Menschen mit Behinderungen im Nationalsozialismus als Verbrechen anerkennen konnte, indem er nach jahrelangen Auseinandersetzungen, die Herzog nachzeichnete, beschloss, dass „die Erfassung, Verfolgung und Ermordung von Menschen mit Behinderung und psychisch Kranken“ ein Teil der nationalsozialistischen Rassenideologie war.