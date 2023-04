Aktualisiert am

Dies ist die Geschichte der Elżbieta Ficowska, die als Kind aus dem Warschauer Ghetto gerettet wurde. Die später als Autorin hin und wieder einen großen Batzen Geld verdiente oder auf andere Weise bekam. Der immer wieder viel Liebe geschenkt wurde und die beides, Liebe und Geld, auch gerne weiterschenkte. Eine Geschichte, getreulich wiedergegeben nach einem Hausbesuch bei Frau Ficowska in Warschau im April 2023.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



Elżbieta Ficowska wird in den nächsten Tagen, da Polen des achtzigsten Jahrestags des Ghettoaufstands gedenkt, viel zu tun haben. Zuletzt in der Öffentlichkeit gesehen wurde sie auf zwei Theaterbühnen in Posen und Warschau. Ge­spielt wurde das neue Musical „Irena“ (Musik: Włodek Pawlik, Libretto: Piotr Piwowarczyk und Mary Skinner). Es handelt von einer großen Rettungsaktion für jüdische Kinder aus dem Ghetto.