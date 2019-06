FAZ Plus Artikel Was uns der Klimaschutz kostet :

FAZ Plus Artikel Was uns der Klimaschutz kostet : Prioritäten muss man sich leisten können

Seit Jahrzehnten kämpft die Familie Quaschning schon für die Rettung unseres Planeten, doch erst seit Greta Thunberg die Klima-Bühne erobert hat, ist die Mission der Quaschnings so richtig in Fahrt gekommen. Kürzlich berief sich dann auch noch der Youtuber Rezo in seinem millionenfach geklickten Anti-CDU-Video auf Volker Quaschning, der Ingenieurwissenschaftler und Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und ein gern gesehener Talkshow-Gast ist. Plötzlich lief die Debatte in die richtige Richtung. Die Quaschnings schöpften neue Hoffnung.

Am Rande von Berlin, in einer idyllischen Gegend mit sehr viel Wald, Seen, Vogelgezwitscher und sauberer Luft hat sich die Familie vor fünfzehn Jahren ein Haus gebaut, über das Volker Quaschning sagt, es sehe zwar ganz normal aus, sei aber klimaneutral. Die Dämmung ist hervorragend, die Fenster sind dreifachverglast, auf dem Dach ist eine Photovoltaik-Anlage installiert, die den gesamten Strombedarf der Familie deckt, obwohl das Haus sonnentechnisch gar nicht ideal ausgerichtet ist. Geheizt wird mit Holzpellets und elektrischer Heizung. Als die Quaschnings ihr Haus bauten, konzentrierten sie sich zuallererst auf die Klimatechnik, berechneten die Kosten und planten dann die Größe des Gebäudes. Hätten sie nicht dem Klima den Vorzug gegeben, wäre das Haus jetzt einen Meter länger.