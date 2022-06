Bernhard Schlink zum PEN : Muss das sein?

Eine Bratwurstbude sei der PEN, der in Gotha tagte, meinte Denis Yücel, und wenn er den Versammelten damit kläg­liche, lächerliche Vereinsmeierei vorwerfen wollte, hatte er recht. In den wider­lichen, gehässigen, bösartigen Auseinandersetzungen war kein Konflikt um ein Thema, kein Streit um die Satzung oder um Re­formen oder die Aufnahme oder den Ausschluss von Mitgliedern oder die Be­wertung von Ereignissen oder die Würdigung von Personen erkennbar. Erkennbar waren ältere und jüngere Ge­reiztheiten, Unverträglichkeiten, Abneigungen, Phobien; der eine konnte diese und die andere jenen nicht leiden. Es menschelte.

Das ist Vereinsmeierei: Wenn es im Verein zu wenig an Sache gibt, um die es geht, geht es um die Menschen. Die Mitglieder der Berliner Gründung wollten mit der Bratwurstbude nichts mehr zu tun haben und haben einen neuen Verein gebildet – und nicht gemerkt, dass sie die Vereinsmeierei damit fortgesetzt haben. Man kann nicht mehr miteinander, also redet man nicht mehr miteinander, also macht man nichts mehr miteinander, und um es den anderen so richtig zu zeigen, verlässt man den alten Verein und gründet einen neuen.