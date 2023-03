In Frankreich ist der Starintellektuelle Bernard-Henri Lévy vielen eine verhasste Figur. In der Ukraine aber, dem Schauplatz seines jüngsten Engagements, wird er gefeiert.

„Ich bin müde“, sagt er im Film. Man sieht es ihm an. Bernard-Henri Lévy wirkt abgekämpft. „Ich werde bald sterben“, sagte er im Kino zur Schriftstellerin Christine Angot, für die er ei­ne private Pressevorstellung organisierte. Zum Jahrestag von Putins An­griff feierte der Film „Slava Ukraini“ Premiere: „Ruhm der Ukraine“. Noch einmal hat der französische Publizist, der sich gern als BHL bezeichnen lässt, seine ganze Medienmacht mobilisiert. Christine Angot berichtete von ihrer Audienz im „Journal du Dimanche“.

Seit bald einem halben Jahrhundert ist Lévy den Franzosen eine so vertraute wie verhasste Figur. Ein Auftritt 1977 in der legendären TV-Sendung „Apostrophes“ machte den Dreißigjährigen und den älteren André Glucksmann damals gleichzeitig berühmt. Es war die Geburtsstunde der „Nouveaux Philosophes“, der vom Stalinismus, Marxismus, Kommunismus und Maoismus zum Antitotalitarismus bekehrten In­tel­lektuellen. Sie ebneten den Sozialisten 1981 den Weg an die Macht, den zuvor der antikommunistische Re­flex verhindert hatte. Aber auch Mitterrand, der die Kommunisten in die Regierung holte und marginalisierte, drängten sie den antitotalitären Im­perativ auf. Es wurden Kriege gegen Hitlers „Wiedergänger“ ge­führt: Saddam Hussein, Milosevic, Gad­dafi.