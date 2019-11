Debatte um „Berliner Zeitung“ : Die Akte Friedrich

Seit Sie im September den Berliner Verlag gekauft haben, verging kaum eine Woche, in der man nicht über Sie gesprochen hat. Zuletzt lag das an zwei Meldungen, die ohne Ihr Zutun bekannt wurden: ein problematischer Artikel über den Börsengang der Firma Centogene, an der Sie, Herr Friedrich, beteiligt sind; und die Enthüllung Ihrer IM-Tätigkeit für die Stasi durch die „Welt“. Sie haben sich einmal als „notorisch angstfrei“ beschrieben. Sind Sie das immer noch?

Holger Friedrich: Ja, klar, aber die Heftigkeit der Debatte überrascht mich.

Silke Friedrich: An unserer Motivation hat sich nichts geändert. Unsere Mission ist wirklich, einen Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs zu leisten. Nach acht Wochen kommen wir auch genau dazu wieder zurück. Die Frage ist nur: Welche Themen sollten wir diskutieren?

Michael Maier: Was den Artikel über den Börsengang betrifft, müssen wir meiner Meinung nach die Kirche im Dorf lassen. Der Artikel war völlig in Ordnung. Er war sogar kritisch, weil drinstand, dass der Börsengang die Erwartungen nicht erfüllt hat. Ja, wir hätten drunterschreiben sollen, dass Herr Friedrich im Aufsichtsrat sitzt. Das wussten wir nicht, und Herr Friedrich wusste als Neuverleger nicht, dass es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, das der Redaktion zu sagen. Aber das ist ein Lernprozess, der in Ordnung ist.

Holger Friedrich: Ich wusste um die Sensibilität und habe die Standards der amerikanischen Börsenaufsicht SEC berücksichtigt, das sind weltweit die schärfsten Standards. Dass es innerhalb der Redaktion noch mal eine besondere Sensibilität gibt – mein Fehler, dafür entschuldige ich mich.

Herr Maier, Herr Friedrich hat die Fragen der „Welt“ sehr ausführlich beantwortet. Er hat seine Stasi-Mitarbeit im Wesentlichen als Entscheidung in einer „Notsituation“ dargestellt. Welche Fragen hat seine eigene Zeitung noch an ihn?

Maier: Es gibt ja zwei Aspekte: Das eine ist: Wie hat sich der neue Besitzer bisher verhalten? Da muss ich sagen, dass von Herrn Friedrich hohe Transparenz geschaffen wird. Das ist der erste wichtige Schritt einer vertrauensbildenden Maßnahme gegenüber der Redaktion, die naturgemäß verunsichert ist. Das Zweite ist, dass die Redaktion eine Arbeitsgruppe mit Marianne Birthler an der Spitze eingesetzt hat, in der professionelle Leute uns helfen werden, den Fall aufzuarbeiten. Ich finde es ein ganz wichtiges Signal der Verleger, die Aufarbeitung in die Hände der Redaktion zu geben.

Silke Friedrich: Wir müssen uns jetzt dieser Lebensgeschichte stellen. Wir gehen völlig transparent damit um. Wir haben jetzt auch den anderen Teil der Akten beantragt, den Opferteil, der bisher nicht betrachtet wurde. Es ist wichtig zu verstehen, dass das eine komplexe Geschichte ist. Wir leben in Zeiten von verkürzten Wahrheiten und schnellen Urteilen.

Ihre Chefredakteure haben angekündigt, Sie auch zu fragen, warum Sie sie nicht schon früher über Ihre Vergangenheit informiert haben. Was werden Sie ihnen antworten?