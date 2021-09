Wege aus der Wohnungskrise : Bullerbü statt Babylon?

In Frankfurt wird gearbeitet, in Berlin vor allem gewohnt. Während die deutsche Hauptstadt immer noch zu den wirtschaftsschwächsten Großstadtregionen Europas zählt und beim Bruttoinlandsprodukt nicht einmal auf die Hälfte von Frankfurt kommt, boomt vor allem eine Branche: der Immobiliensektor. Die Preissteigerungen sind absurd, in manchen Wohnlagen hat sich der Preis binnen eines Jahrzehnts vervierfacht – und dass jetzt allen Berliner Wahlzetteln die Frage eines Volksentscheids beiliegt, ob man für oder gegen eine Enteignung der großen Immobilienkonzerne sei: Das ist nur der vorläufige Höhepunkt einer jahrelangen Misswirtschaft, die zu einem in Berlin noch nie ge­kannten Wohnraummangel geführt hat.

Niklas Maak Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Die Spekulationsgewinne werden im­mer fantastischer: Das Areal eines Hotels im Westen Berlins, vor kurzem für 40 Millionen Euro verkauft, wechselte we­nig später für rund 90 Millionen Euro den Besitzer; geschehen ist auf dem Gelände nichts. Darin liegt ein Grund der Immobilienkrise – nichts ist so einkömmlich, wie ein Baugelände zu kaufen, es ein paar Jahre liegenzulassen, nichts zu tun und es schließlich mit Gewinn wieder zu verkaufen. Welche absurden Formen das annehmen kann, hat sich gerade in Hamburg ge­zeigt, wo unter anderem Berliner Im­mobilienunternehmen ein Giga-Monopoly-Spiel angezettelt hatten: Auf dem Gelände der Holsten-Brauerei sollten mehr als 1200 bezahlbare Wohnungen gebaut werden, eine kleine grüne Stadt mit Läden und Werkstätten.