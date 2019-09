Neutralitätsgesetz : Berlin ohne Kopftuch

Aktualisiert am

Ist das diskriminierend? Im Berliner Arbeitsgericht wurde das Kopftuchverbot für Lehrerinnen verhandelt. Bild: dpa

In Berlin dürfen Lehrerinnen kein Kopftuch tragen. Trotz anhängiger Klagen hält der Senat am Neutralitätsgesetz fest. Ein Rechtsgutachten bestätigt nun: Das Kopftuchverbot an Schulen ist verfassungskonform.