Mit Ehrengrabstätten, so kann man auf der offiziellen Seite der zuständigen Berliner Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt lesen, werden durch das Land Verstorbene ausgezeichnet, „die zu Lebzeiten hervorragende Leistungen mit engem Bezug zu Berlin erbracht oder sich durch ihr überragendes Lebenswerk um die Stadt verdient gemacht haben“.

Voraussetzung ist ein Senatsbeschluss. Liegt er vor, dann wird zugesichert, dass das zuständige Bezirksamt „die Kosten für die Grabpflege, die Instandhaltung der Ehrengrabstätte und des Grabmals sowie für die Verlängerung des Nutzungsrechts“ übernehme, „sofern diese Kosten nicht von Angehörigen oder Dritten getragen werden“.

Fast 700 Ehrengrabstätten gab es 2021 auf den Berliner Friedhöfen. Trotz des vollmundigen Versprechens, für ihren Unterhalt Sorge zu tragen, sind sie zum Teil in einem deplorablen Zustand, wie ein Besuch des evangelischen Dreifaltigkeitsfriedhofs II an der Bergmannstraße in Berlin-Kreuzberg zeigt. Auf dem altehrwürdigen Areal, das unter Denkmalschutz steht, findet sich das Ehrengrab von Theodor Mommsen, dem berühmten Althistoriker, erfolgreichen Wissenschaftsorganisator, streitbaren Liberalen und ersten deutschen Literaturnobelpreisträger, der seit 1858 an der Berliner Akademie und Universität wirkte und mit seiner großen Familie in Charlottenburg lebte. Berlin schmückt sich gern mit dieser Persönlichkeit und hat denn auch die 1952 beschlossene Ehrung 2016 nochmals bestätigt.

Monatelang keine Antwort

Seither verfällt die Grabanlage jedoch skandalöserweise. Man könnte zynisch kommentieren: Das passt zu einer Stadt, die arm ist, sich aber einen schwerfälligen Verwaltungsapparat leistet, der nicht funktioniert. Erst bleibt die Anfrage der ehemaligen Vorsitzenden der Mommsen-Gesellschaft, Christiane Reitz, ob irgendwelche Maßnahmen zum Erhalt geplant seien, monatelang unbeantwortet, dann wird sie unter Hinweis auf fehlende Mittel abschlägig beschieden.

Großherzig wird das Engagement gelobt und zugleich geraten, selbst tätig zu werden. Denn ein Anruf der Senatsverwaltung beim Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg hatte genügt, um die sorgenvolle Bitte von Reitz, sich dem Grabmal Mommsens anzunehmen, schnöde abzuschlagen: Dort ist man nämlich ebenfalls klamm und winkt verantwortungslos ab.

Und die Kirche? Der Evangelische Friedhofsverband Berlin Stadtmitte erklärt sich für nicht zuständig und bewirtschaftet lieber #meinschönerFriedhof, um „besondere Momente“ für über 200 Followers auf Facebook festzuhalten. Ansonsten hofft man auf Unterstützung von „außenstehenden Personen“ und gibt zu bedenken, dass bei einer allfälligen Restaurierung auch das Landesdenkmalamt sowie die Untere Denkmalschutzbehörde angehört werden müssten.

Zerbröselnde Friedhofskultur

Hier wie dort vertraut man bei der Pflege der Ehrengrabstätten offenbar auf den privaten Einsatz der Familien oder die ehrenamtliche Aktivität von Verbänden. Zu bieten hat man dabei allem Anschein nach nur moralischen Beistand. Eine funktionierende Public-private-Partnership sähe in der Tat anders aus.

Aber Frustrationen sind in Berlin ja allgegenwärtig: Worte und Taten, Versprechungen und Leistungen klaffen weit auseinander – von der Wiege bis zur Bahre. In der bundesrepublikanischen Hauptstadt zerbröselt nicht nur die Friedhofskultur, sondern es fehlen zum Beispiel auch Kitaplätze oder freie Termine im Einwanderungsamt.

Der Vorgang um Mommsens Grab exemplifiziert zum einen die hinlänglich bekannten Missstände einer heruntergewirtschafteten Metropole, die auf der Hochglanzwebsite „Mein Kiez. Mein Friedhof“ die desolaten Zustände auf Berliner Friedhöfen einfach wegretuschiert und damit die Kritik an der Verwaltung befeuert; zum anderen illustriert er eine effektheischende Politik, die am historischen Erbe nur dann noch Interesse hat, wenn es zum Zeitgeist passt und sich medial inszenieren lässt. Die in Sonntagsreden viel beschworene Erinnerungspolitik wird damit ephemer, fragmentiert und letztlich willkürlich.

Am 17. September 2023 begeht Berlin den Tag des Friedhofs. Vielleicht ist dies genau der richtige Moment, um ein starkes Zeichen zu setzen, dass Theodor Mommsens Grab ein würdiger Ort des Gedenkens bleibt.