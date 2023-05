Das Hausgefängnis der Gestapo in Berlin wurde zum Schicksalsort für viele Gegner von Hitlers Regime. Eine Ausstellung in der Topographie des Terrors erzählt davon.

Der Abschiedsbrief des Frauenarztes Isidor Wechselmann steht auf einem Stück Toilettenpapier. „Lieber Herr Oberwachtmeister, Besten Dank für korrekte Be­hand­lung. Haben Sie Erbarmen und lassen Sie mich sterben, falls Sie mich zu früh finden. Erklärung und letzter Wille zur Einsicht und Weitergabe. Dr. Wechselmann“.

Wechselmann beendete sein Leben am 4. März 1939 nach dreitägiger Haft im Ge­­fäng­nis der Geheimen Staatspolizei in der Berliner Prinz-Albrecht-Straße. In der Ausstellung, mit der das Dokumentationszentrum To­po­gra­phie des Terrors an die Insassen, die Schergen und die Bürokraten des Gestapo-Hausgefängnisses er­innert, ist der letzte Brief des Frauenarztes eines der un­schein­bare­ren Exponate.

Dass man ihn dennoch nicht übersieht, zählt zu den Verdiensten der Ausstellung, die den Zusammenhang von Papier und Blut, von Bürokratie und Terror auf vielerlei Weise au­gen­fällig macht. Man könnte von einem roten Faden sprechen, wenn die Metapher an diesem Ort, der fast genau über den Resten der Folterkeller errichtet wurde – gelbe Streifen im Außengelände des Dokumentationszen­trums markieren die früheren Umrisse des Gefängnisbaus – nicht einigermaßen makaber wirkte.

Einer der wichtigsten gestalterischen Einfälle der Ausstellung ist eine Folge von vier hölzernen Schreibtischen mit aufgeschlagenen Häftlingsakten. Die psy­chische und physische Vernichtung von Re­gime­geg­nern war bei der Gestapo penibel organisiert: Nach der Einlie­ferung und er­ken­nungs­dienst­lichen Er­fas­sung kam die Erstvernehmung, an die sich nach der offiziellen Einweisung weitere, stufenweise „verschärfte“ Vernehmungen an­schlos­sen, die in den meisten Fällen in die Überstellung des Op­fers an den Justizapparat oder in die Konzen­trationslager der nationalsozialistischen Dik­­tatur mündeten.

Gefesselt und mit Knüppeln geschlagen

Wie eine „verschärfte“ Befragung aussah, hat Fabian von Schlabrendorff, einer der Verschwörer des 20. Juli 1944, in seinen Erinnerungen festgehalten. Auf die Folter der Finger und Beine des Gefangenen mit eisernen Dornen und Nägeln folgte das „Bettgestell“, bei dem sein Körper mittels ei­ner speziellen Vorrichtung ruckartig auseinandergezogen und wieder zu­sammengepresst wurde. Zuletzt wurde von Schlabrendorff in ge­krümm­ter Haltung gefesselt, so dass er sich nicht rühren konnte, und dann vom Gestapo-Personal mit Knüppeln geschlagen. „Am folgenden Tage war ich nicht im­stan­de, mich zu erheben, so dass ich nicht einmal die Wäsche wechseln konnte, die voller Blut war.“

Als Schlabrendorff Mitte August 1944 in das Hausgefängnis eingeliefert wurde, befand sich der Baukomplex in seiner dritten Ausbaustufe. Im April 1933 hatte die Gestapo die Gebäude der einstigen Kunstgewerbeschule in der Prinz-Al­brecht-Straße 8 übernommen. Schon kurz nach der Neueinrichtung wurden die Kellerräume des Hauptbaus als Häftlings- und Folterzellen genutzt. Im Au­gust desselben Jahres kam auch der südlich gelegene Verwaltungstrakt hinzu, der mit einer Einfahrt und einem um­mauerten Hof zum Gefängnis um­ge­rüs­tet wurde.

1936 und 1941 wurde das zweigeschossige Ge­bäu­de abermals erweitert. Zuletzt beherbergte es außer einem Luftschutzraum und der Wohnung des Verwalters auch eine eigene Küche und ein Wannenbad. Der Platzbedarf der Gestapo war so groß, dass noch die wenigen verbliebenen Büros in Zellen verwandelt werden sollten. Das Kriegsende kam der Umsetzung der Pläne zuvor.