Symbolik der Tech-Konzerne : Füttert Google Dinosaurier mit Zeitungen?

Der Googleplex im kalifornischen Mountain View ist der Firmensitz von Alphabet Inc., dem Mutterkonzern von Google. Um den Arbeitsplatz Googleplex und seine besondere Atmosphäre, das umfassende Angebot von Gastronomie und Sporteinrichtungen bis zu Wäscheservices ranken sich viele moderne Legenden. So wurde die Atmosphäre des Googleplex rasch zur Metapher für die Realitäten moderner Tech-Arbeit im Silicon Valley. Dazu gehören die Aufhebung einer strikten Trennung von Arbeits- und Privatleben und die Servicementalität, mit der die Angestellten rundum versorgt werden. In einer derartig aufwendig gestalteten Atmosphäre wird auch die Kunst am Bau, die sich dort befindet, mit Bedeutung aufgeladen und aufmerksam betrachtet.

Die Installationen und Skulpturen in und um den Googleplex herum befinden sich dabei oft an der Schnittstelle von Markenidentität, Werbung und Kunst. Dazu gehören beispielsweise die großen Android-Skulpturen, mit denen einige Jahre lang jede neue Version des Smartphone-Betriebssystems visualisiert wurde – bis diese Tradition 2020 mit einer Neuausrichtung auf virtuelle 3-D-Objekte endete. Die im Google-Universum entstehende Kunst enthält so neben den Verweisen auf spielerische Nerdkultur immer auch Hinweise auf das Technik- und Zukunftsverständnis eines der größten Techunternehmen der Welt.

Er hält die „Dino Times“ im Maul

Momentan steht vor dem Googleplex die Bronzeskulptur eines Tyrannosaurus Rex und hält ein Exemplar der „Dino Times“ im Maul. Es liegt nah, das als Abgesang auf eine als fossil empfundene Tradition der Printmedien zu lesen. In Technikjahren betrachtet, ist diese Skulptur – sie ist einem T. Rex aus dem Museum für Naturgeschichte in Washington nachempfunden – aber selbst ein Fossil, denn sie steht dort schon seit ungefähr 2006. In allen Berichten über den Dinosaurier bleibt jedoch unklar, wer ihn gestaltet hat und wie er überhaupt auf seinen Platz kam.

Das Mysterium der plötzlich aufgetauchten Skulptur ist ein wichtiger Teil der beliebten Erzählung vom Googleplex als kreativem Raum der Selbstverwirklichung, den die Mitarbeitenden des Unternehmens selbst mitgestalten und verändern dürfen. Dazu gehört auch, dass der Dino in den vergangenen Jahren mehrere Dekorationsstufen durchlaufen hat. Es gibt Bilder, auf denen er von oben bis unten mit pinkfarbenen Flamingos bedeckt ist. Die aktuelle Variante mit der Zeitung ist deswegen nur zweitrangig als Verweis auf die als fossil empfundenen Printmedien zu lesen; es geht stattdessen um die Inszenierung einer humorvollen, technik- und wissenschaftsbegeisterten Kreativität, die der Googleplex nach außen projizieren soll.