Der nach den Anschlägen in Hanau einberufene Expertenkreis stellt einen Bericht zu antimuslimischem Rassismus in Deutschland vor. Empirisch beschreibt er, wie Diskriminierung in allen Lebensbereichen legitimiert wird.

Muslime sind die größte Minderheit in Deutschland. Zu glauben, zu wissen, wie Muslime grundsätzlich sind, ist etwa so, als behauptete man, alle Radfahrer zu kennen. Vorausgesetzt, die Zuschreibung „Radfahrer“ lasse sich als religiös motiviert argumentieren. Denn über die Wahrnehmung von Muslimen in Deutschland lässt sich bekanntlich gar nicht reden, ohne über die Wahrnehmung ihrer Religion zu reden.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge





Weniger bekannt ist, was der erste Bericht zur Lage von Muslimfeindlichkeit in Deutschland am Donnerstag zutage fördert. Nach den Anschlägen in Hanau wurde im September 2020 noch von Horst Seehofer ein Expertenkreis einberufen, der zweieinhalb Jahre Arbeit für einen 400-seitigen Lagebericht aufgewendet, Studien vergeben und selbst Anhörungen organisiert hat. Das Ergebnis beschreibt mit Akribie einerseits Muslimfeindlichkeit als Phänomen in allen Lebensbereichen unserer Gesellschaft. Andererseits schildert es Zuschreibungen, die auf die Ambivalenz verweisen, mit der jede Debatte über Muslime in Deutschland angesichts von Die-sind-ja-auch-schwierig-Argumenten belegt ist.

Es beginnt schon mit der Begriffsklärung. Die Expertengruppe arbeitet mit unterschiedlichen Begriffen, spricht von Muslimfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit und antimuslimischem Rassismus, von Letzterem mit der Begründung, Religion sei nicht immer Ausgangspunkt der Diskriminierung. Die Vorurteile sollen weder auf Ängste noch auf irrationale Gedankenspiele reduziert werden. Ungebildet, unzivilisiert, bedrohlich, die Zuschreibung pauschaler Urteile über Muslime sei kolonialgeschichtlich begründbar, jedenfalls keine individuelle Abneigung. Und sie konstruiere den Gegensatz zwischen Deutschsein und Muslimsein, die Unterstellung von Fremdheit im eigenen Land. „Rassismus in der Form von heute ist ein soziales und strukturelles Phänomen,“, sagt die Politologin Saba-Nur Cheema, die zum Expertenkreis gehört und Kolumnistin der F.A.Z. ist. Er äußere sich als Machtverhältnis. „In unserer Gesellschaft sind diese Stereotype normal.“

Bewusst oder unbewusst

Auch Islamisten beanspruchen den Begriff „antimuslimischer Rassismus“, um zu instrumentalisieren oder ihre Kritiker zum Schweigen zu bringen. Mit Rassismusvorwürfen lässt sich immer wieder erfolgreich von antidemokratischen Aktivitäten ablenken und Feindbilder zementieren, islamistische Social-Media-Accounts sind gut darin. Der Bericht beschreibt das Problem und nennt als Beispiele für die Instrumentalisierung den Umgang mit Salman Rushdie und Erdogans Boykottaufruf gegen Frankreich nach der Ermordung Samuel Patys. Aber auch die Rolle einiger Islamverbände bei der Stilisierung eines angeblich islamisch-westlichen Kultur- und Religionskampfes ist keine glanzvolle.

An den Befunden des Berichts ändert die Verwendung des Begriffs unter umgekehrten Vorzeichen nichts. Die Daten stammen aus Studien, der polizeilichen Kriminalitätsstatistik, in der erst 2021 eine Kategorie zur Islamfeindlichkeit eingeführt wurde, der Dokumentation von Beratungs- und Antidiskriminierungsstellen, und sie legen in Fülle dar, wie jeder zweite Deutsche bewusst oder unbewusst zu muslimfeindlichen Aussagen neigt, von der Zuschreibung mangelnder Integrationsfähigkeit bis zur Gewaltaffinität, von der Unterstellung von Fremdartigkeit bis Kritik an der Rückständigkeit der Religion.

2017 gaben 41 Prozent der im Religionsmonitor der Bertelsmann-Stiftung Befragten an, Muslimen pauschal „gar nicht“ oder „wenig“ zu vertrauen. Zur Aussage „Ich hätte nichts gegen einen muslimischen Bürgermeister in meiner Gemeinde“, wählten 2021 22 Prozent die stärkste Form der Ablehnung, „ich stimme überhaupt nicht zu“. Dagegen identifizieren sich seit Jahren solide fünfzig Prozent mit der Einschätzung „Durch die vielen Muslime fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land“. Eine aktuelle Studie unter 14- bis 29-Jährigen kommt zu dem Ergebnis, knapp 40 Prozent der Befragten gingen davon aus, muslimische Frauen seien unterdrückt. Muslimische Frömmigkeit wiederum wird in Deutschland immer wieder mit Fundamentalismus verwechselt, und junge Muslime mit höheren Abschlüssen beklagen besonders viele Erfahrungen mit Ausgrenzungen.