Aktualisiert am

Aufbruch in die Ära des Überflusses

Neuer Bericht des Club of Rome

Neuer Bericht des Club of Rome :

Neuer Bericht des Club of Rome : Aufbruch in die Ära des Überflusses

Die Herausforderungen sind riesig, doch es ist zu schaffen: Der neue Bericht des Club of Rome setzt auf Optimismus. Sind die Annahmen realistisch?

Kinder, die auf einem kleinen Schlammdeich stehen, spiegeln sich auf einem im Oktober 2021 aufgenommenen Foto im stehenden Wasser in Langic im nördlichen Bundesstaat Bahr el Ghazal. Im dritten Jahr in Folge kam es im Südsudan zu extremen Überschwemmungen, die die Lebensgrundlagen im jüngsten Land der Welt weiter bedrohen. Bild: dpa

„Nein, nein und nochmals nein.“ Es klingt wie ein Aufstampfen. Die Wirtschaft werde nicht zusammenbrechen, und auch das Wachstum werde nicht abrupt enden. Auf den Autoren des neuen Berichts an den Club of Rome („Earth4all. Ein Survivalguide für den Planeten“, Oekom Verlag 2022) lastet offenbar großer Druck, das klarzustellen. Fünfzig Jahre sind seit dem ersten Bericht von 1972 vergangen.

Thomas Thiel Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Was immer den Berichterstattern um die Ökonomen Dennis und Donella Meadows damals vorgehalten wurde – Alarmismus, Fehlkalkulationen, Planungseifer oder Technikfeindschaft – am meisten machten sie sich dadurch unbeliebt, dass sie das Wachstum selbst anzweifelten. Heute weiß man, dass sie sich in manchen Punkten geirrt haben, das Erdöl ist noch nicht versiegt, und es wird immer noch nach Gold und Silber gegraben. Aber die Kernbotschaft, dass unsere heutige Wirtschaftsweise die Natur überfordert, wird nur noch von wenigen bestritten. Das Warnen kann man jetzt anderen überlassen.