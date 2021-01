„1776“ ist Geschichte : Biden kassiert Trumps Erinnerungspolitik

Der „Bericht“ zur Geschichte Amerikas, den Donald Trumps Administration noch in ihren letzten Tagen im Amt auf der offiziellen Webseite des Weißen Hauses veröffentlichte, ist schon wenige Tage später selbst Geschichte. Unter den siebzehn Dekreten, die Joe Biden gleich nach Amtsantritt unterschrieb, um Donald Trumps Kurs maßgeblich zu korrigieren, war auch eines, das den „Report of the 1776 Commission“ wieder kassierte.

Das 45-seitige Dokument war ein Pamphlet zum positiven „Framing“ der Geschichte der Vereinigten Staaten, das eine Reaktion auf das „1619 Project“ der „New York Times“ darstellte. Im Kern geht es beiden Dokumenten um die Geschichte der Sklaverei, wie sie gelehrt werden und wie stark sie im Mittelpunkt der Erinnerungskultur stehen soll.

Der als „definitive Chronik“ ausgegebene, tatsächlich aber sehr suggestive und teils propagandistische „1776 Report“, der manche krause Darstellung etwa auch der Bildungsgeschichte der Vereinigten Staaten sowie eine Kritik gegenwärtiger Identitätspolitik enthält, war inzwischen von Historikern massiv kritisiert worden: etwa als „kindisches, politisch reaktionäres Dokument“ (David Blight), wie am Freitag der „Guardian“ berichtete.

Präsident Bidens Amtsantritt ging mit einer völligen Neugestaltung der Webseite www.whitehouse.gov einher. Die Webseite, wie sie unter Donald Trump gestaltet war, wurde archiviert unter trumpwhitehouse.archives.gov, wo das umstrittene Dokument weiterhin einzusehen ist. Die „1776 Commission“ wolle Joe Biden abschaffen, so die „New York Times“.