Ich frage einige junge Menschen aus dem Kosovo in Berlin, ob sie wissen, in wie vielen Staaten, wir, ich und meine Frau sowie ihre Eltern, gute Freunde von uns, gelebt haben. Demütig suchen sie nach ihren Handys; es gibt kein Smartphone am Abendessenstisch. Ich muss die Staaten selbst aufzählen für sie: kommunistisches Jugoslawien von Tito, Serbien und Montenegro, Serbien, das Kosovo unter den Vereinten Nationen, schließlich die Republik Kosovo. Nicht wenige Staaten in fünfzig Jahren Leben! Selbst ChatGPT hätte kaum die richtige Antwort gewusst. Noch weniger deutlich ließe sich das Jahrzehnt der Leiden auf dem Balkan beschreiben.

Mehr als 200 000 getötete Menschen, Millionen von Flüchtlingen, völlige Zerstörung eines Landes von 22 Millionen Einwohnern. Dies war das Ergebnis einer europäischen Tragödie, geschehen zwischen 1990 und 2001. Ich betone: einer europäischen. Damals war im politischen Diskurs dagegen vom „Balkan“ die Rede. Heute sprechen wir vom „Westbalkan“. Aber selten oder nie von Südosteuropa.



Europa hat aus seinen Fehlern in Ex- Jugoslawien gelernt. Der Kontinent ist voll von der Erinnerung an den serbischen Putin der Neunzigerjahre, Slobodan Milošević. Nun, da der 24. Februar Russlands Aggression gegen die Ukraine markiert, kann ich nicht anders, als an einen anderen Jahrestag zu denken: den Geburtstag meines letzten Staates, der Republik Kosovo. Am 17. Februar wird es 15 Jahre her sein, seit das Kosovo seine Unabhängigkeit erklärt hat. Sie wurde von mehr als 100 Ländern anerkannt. Russland und China gehören nicht dazu. Sie blockieren die Mitgliedschaft des Kosovos bei den Vereinten Nationen bis heute. Allerdings erkennen auch EU-Mitgliedstaaten wie Griechenland, Slowakei, Spanien, Zypern und Rumänien es nicht an; nicht weil sie eine besondere Affinität zu den Russen und Chinesen hätten, sondern aus „internen politischen Gründen“, wie sie es nennen.