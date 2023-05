Afrikas Welterbe wird Privatbesitz: Der scheidende nigerianische Staatspräsident hat sämtliche Benin-Bronzen an die Königsfamilie in Benin City übertragen. Jetzt zeigt sich, wie verfehlt die übereilte Rückgabe durch deutsche Museen gewesen ist. Ein Gastbeitrag.

Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth bei der Übergabe von Benin-Bronzen in Abuja am 20. Dezember 2022 Bild: dpa

Die Vision eines modernen staatlichen, allen Anforderungen genügenden Mu­se­ums in Benin City als neues Zuhause für die 1130 von Deutschland an Nigeria übereigneten Benin-Bronzen ist vorerst ausgeträumt. Der noch amtierende nigerianische Staatspräsident Muhammadu Buhari gab in einer öffentlichen Erklärung am 23. März 2023 bekannt, dass er die Eigentumsrechte sämtlicher Benin-Artefakte, die 1897 im Königspalast geplündert und anderswo im Benin-Reich gesammelt wurden, dem Oba von Benin übertragen habe. Er anerkenne ihn als Eigentümer und habe ihm deshalb mittels einer präsidialen Verfügung alle damit verbundenen Rechte einschließlich Aufbewahrung und Verwaltung übereignet – und zwar „unter Ausschluss jeder anderen Person oder Institution“, wie die nigerianische Zeitung „This Day“ den Erlass zitiert.

Dies gelte für alle bereits zurückgegebenen und alle weiteren zu erwartenden Re­sti­tu­tionen von Benin-Objekten weltweit; sie müssten künftig direkt dem Oba als ursprünglichem Eigentümer übergeben werden. Sämtliche Artefakte sollen nach Gutdünken des Oba im Palast des Königs oder in einer anderen Lokalität in Benin City oder anderswo untergebracht werden, solange ihre Sicherheit gewährleistet sei. Für Sicherheit und Schutz der Objekte seien die Bundesregierung Nigerias und der Oba gemeinsam verantwortlich. Was das Management der Sammlungen betreffe, so liege dieses vollumfänglich in den Händen des Oba. Er könne nach seinem freien Ermessen mit nationalen oder in­ter­natio­na­len Institutionen bezüglich der Erhaltung der Objekte zusammenarbeiten. Von Wanderausstellungen, Leihgaben, öffentlichem Zugang, wissenschaftlichen internationalen Ko­ope­rationen und Austausch ist nicht mehr die Rede.