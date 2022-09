Brief zu den Benin-Bronzen : Gebt sie nicht zurück!

Eine New Yorker Anwältin fordert die deutschen Museen auf, ihre Benin-Bronzen nicht an Nigeria zu restituieren. Sie verlangt Gerechtigkeit für die Nachkommen der Sklaven, die das Königreich Benin an europäische Händler verkaufte.

Die in New York ansässige Restitution Study Group hat einen Brief an Claudia Roth und Annalena Baerbock, Markus Söder und Winfried Kretsch­mann sowie sechzehn weitere deutsche Minister, Oberbürgermeister, Mu­se­ums­di­rek­to­ren und Stiftungspräsidenten geschrieben. Darin fordert sie die Adressaten auf, die Restitution von Benin-Bronzen nach Nigeria so­fort abzubrechen, be­ste­hende Rückgabevereinbarungen für nichtig zu erklären und mit dem ni­ge­ria­ni­schen Staat keine weiteren entsprechenden Verträge mehr zu schließen.

Denn die Bronzen, argumentiert der Brief, seien zum größten Teil aus dem Material von eingeschmolzenen Me­tall­reifen, sogenannten Manillas, hergestellt, mit denen eu­ro­pä­ische und amerikanische Händler die vom Kö­nigreich Benin gelieferten Sklaven be­zahlten. Zudem seien in den Skulpturen Kupferanteile nachgewiesen worden, die aus frühneuzeitlichen Bergwerken im Harz stammten. Daher trage Deutschland eine besondere Verantwortung dafür, „nicht zuzulassen, dass die Nachfahren der Sklavenhändler durch Rückgabe der meisten Benin-Bronzen auf ungerechte Weise bereichert werden“. Denn die Kunstwerke „ge­hö­ren uns allen“ – also auch den Nachkommen der Opfer des trans­atlan­tischen Sklavenhandels, die heute mehrheitlich in Nordamerika und in der Karibik leben. „Wir wollen, dass die Benin-Bronzen in westlichen Mu­seen bleiben, damit unsere Kinder Zugang zu ihnen haben.“

Kultureller Reichtum auf dem Rücken der Besiegten

Der Brief ist von der New Yorker Anwältin Deadria Farmer-Paellmann unterzeichnet, die in einem Nachsatz auch noch erwähnt, dass sie einen deutschen Ehemann und eine Wohnung in Frankfurt hat. Wer die Website der Restitution Study Group aufruft, stellt fest, dass Farmer-Paellmann offenbar nicht nur die Gründerin und Direktorin der Gruppe, sondern auch ihr einziges öffentlich agierendes Mitglied ist. Aber das be­deu­tet nicht, dass ihr Protest, den sie auch gegenüber britischen Institutionen angemeldet hat (F.A.Z. vom 17. August), unberechtigt wäre. Er trifft vielmehr einen Punkt, der in der De­batte um die Benin-Bronzen notorisch zu kurz gekommen ist.

Tatsächlich hat das Königreich Be­nin, wie alle vormodernen Reiche in der Geschichte, seinen Reichtum und kulturellen Glanz auf dem Rücken seiner besiegten Gegner gegründet. Im Fall von Benin waren es die um­liegenden Regionen und Herrschaften, deren mithilfe europäischer Waffen und Söldner unterworfene Bevölkerung in Massen zu den Handelsstationen an der Küste geschafft und von dort nach Übersee verschifft wurde. Das Kö­nig­reich war schon mächtig vor der Ankunft der Portugiesen, Holländer und Briten, durch den Sklavenhandel aber wurde es do­mi­nant. Nach 1700 gingen jährlich etwa fünfunddreißigtausend Menschen aus Benin auf die Sklavenschiffe. Das Ende der Sklaverei im neunzehnten Jahrhundert brach dem Reich von Benin das wirtschaftliche Rückgrat. Als die britische Militärexpedition Benin City 1897 eroberte, lagen seine Schätze, die berühmten Bronzen, unter Staubschichten im Depot.

Im postkolonialen Weltbild haben die Benin-Bronzen den Rang von Kronjuwelen: Sie sind das Zeichen der Stärke Afrikas, seiner kulturellen Gleichwertigkeit, seiner glorreichen Vergangenheit. Dass diese Glorie, wie jede Form imperialer Kultur, ei­ne barbarische Kehrseite hat, hören die Aktivisten aus Nigeria oder Senegal weniger gern. Aber der Prozess der historischen Gerechtigkeit lässt sich nicht an einer beliebigen Stelle anhalten. Wer die Rückgabe der Bronzen als Wiedergutmachung für koloniales Un­recht fordert, kann den Unrechtszusammenhang nicht ausblenden, aus dem die Skulpturen einst hervorgingen. Insofern wirft der Brief der amerikanischen Anwältin ein Schlaglicht auf einen Vielvölkerstaat, der seine Vergangenheit noch längst nicht be­wältigt hat. In Nigeria dürften die zu­rückgegebenen Bronzen zum Zankapfel politischer und privater, nationaler und regionaler, ökonomischer und kultureller Interessen werden. Hinter den Kulissen sind sie es schon jetzt.

Die deutschen Museen werden die Benin-Bronzen trotzdem restituieren, denn sie sind Hehlerware aus ei­nem Raubzug. Nur sollten sie tunlichst darauf achten, dass sie bei den Objekten, die sie in Zukunft ausstellen dürfen, die Perspektive der Opfer nicht aus politischen Rücksichten ausblenden. Kulturgeschichte wird nicht von Ministern und Bü­ro­kraten, sondern von Kunsthistorikern geschrieben. Das ist die Chance der Museen. Der Brief der Restitution Study Group erinnert sie daran.