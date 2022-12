Benedikt XVI. als Theologe : Ja, Gott kann in dieser Welt wirken

Der theologische Entwurf Joseph Ratzingers lässt sich auch als breit angelegter Versuch über die Vernunft lesen. Nicht bloß dort, wo Ratzinger ausdrücklich das konventionelle Thema Glaube und Vernunft aufnahm, wie bei seinem Disput mit Jürgen Habermas, ging es um die nähere Bestimmung von Rationalität, ihr neuzeitliches Gehaltensein im naturwissenschaftlich-experimentellen Überprüfbarkeitsideal, das Ratzinger als Verengung von Vernünftigkeit empfand und kritisierte: Erst in transzendenter Offenheit komme die Vernunft zu sich selbst, könne sie die Frage zulassen, wie Gott in der Geschichte wirkt. Diese Debatte war für die Philosophie nicht neu, sie berührte, wie gesagt, ein Anliegen von Jürgen Habermas, aber auch Charles Taylor hat immer wieder, zuletzt in seinem Buch „Ein säkulares Zeitalter“, auf die zeitbedingte, historisch zufällige Auffassung einer Rationalität hingewiesen, die Gott zu denken nicht nötig zu haben vorgibt.

Gab es in der säkularen Philosophie also Positionen, an die Ratzingers religiös zentrierter Rationalitätsbegriff anschließen konnte, so wartete, paradox genug, die eigentliche Herausforderung für ein metaphysisch aufgeschlossenes Vernunftmodell in den theologischen Disziplinen, von der Exegese bis zur Dogmatik. Höchst prägnant trat dies bei einer Diskussion mit Ratzingers sogenanntem Schülerkreis 2008 in der damals noch päpstlichen Sommerresidenz hervor. Bei dem Schülerkreis handelt es sich um eine Gruppe ehemaliger Doktoranden, Habilitanden und Assistenten. Benedikt XVI. hatte soeben den ersten Band seiner Jesus-Trilogie veröffentlicht. Und im Anschluss an das theologische Hauptreferat des evangelischen Neutestamentlers Martin Hengel umriss Benedikt damals in Castelgandolfo zentrale Fragen einer vernünftig beglaubigten Jesus-Forschung, die in den historischen Rückfragen das Transzendente freizusetzen habe, wie er als Gelehrter und nicht als Papst zu erklären wünschte.

Antispiritualistische Schriftauslegung

Für Ratzinger war es ein Ärgernis, dass die Auseinandersetzung um den Religionsstifter selbst, um dessen historische Glaubwürdigkeit wie um das, was man seit der Alten Kirche seine zwei Naturen nennt, die menschliche und die göttliche, theologisch zur Marginalie geworden ist. Er hat darum auch während seines Pontifikats an seinem dreibändigen Jesusbuch weitergeschrieben, das Papstamt als Bestseller-Garantie nutzend. Eine seiner beim Treffen in Castelgandolfo 2008 dokumentierten Einlassungen zu methodischen Fragen sei im Zusammenhang wiedergegeben. Einerseits um einen Eindruck zu gewinnen von der Komplexität seiner historisch wurzelnden, anti-spiritualistischen Schriftauslegung, zum anderen weil Ratzingers Vernunftbegriff hier in konkreter Anwendung erscheint. Die Grundfrage des Gastgebers in Castelgandolfo war die seiner theologischen Arbeit überhaupt: Wie kommt methodisch jene sogenannte Glaubensgewissheit zustande, die sich auf Geschichtliches bezieht?

Es sei, so sagte Benedikt seinerzeit, in Hengels Referat deutlich geworden, „dass die Glaubensgewissheit etwas anderes ist und eine andere Quelle hat als die historische Gewissheit, dass sie von dieser aber nicht einfach getrennt werden kann. Denn zu unserem Glauben gehört ja das verbum caro factum est: Das Ewige Wort ist Fleisch, ist irdische, geschichtliche Wirklichkeit geworden und muss deshalb auch in irgendeiner Weise historisch fassbar sein. Dieses factum gehört in den Glaubensbereich hinein. Wenn es als solches nicht geschehen ist, nicht existiert hat, dann läuft die Glaubensgewissheit ins Leere.“

Den formalen Aspekt der Gewissheitsstruktur gelte es gebührend zu würdigen, im säkularen wie im religiösen Zusammenhang, erklärte Ratzinger. Nur so, auf der Basis dieser genau gehandhabten Unterscheidung, könnten Historie und Glaube in ein inhaltliches Passungsverhältnis treten, in welchem der Christus-Glaube nicht von vornherein als Produkt nachösterlicher Gemeindebildung entmythologisiert werde.