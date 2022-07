Muslimisch-jüdische Kolumne : Die sozialen Medien sind der Brandbeschleuniger

Ein Gespenst geht um in Deutschland – das Gespenst des Aktivismus. So ist zumindest unser Eindruck, nachdem wir in den vergangenen Wochen die Diskussion zur Causa Ferda Ataman verfolgt haben. „Linke Aktivistin soll Beauftragte für Antidiskriminierung werden“ titelte die Berliner Zeitung. In der F.A.Z. wurde geurteilt: „Das Beauftragtenwesen ist Aktivismus.“ Droht uns also Gefahr, dass der Staat durch Aktivisten infiltriert wird und wir bald Bundesbeauftragte haben, die sich an Bäumen in Hambacher Wald anketten oder Polizeiautos abfackeln?

Zwar haben wir Ataman weder bei Waldbesetzungen noch auf einer Demons­tration gegen G20 gesichtet. Dafür hat sie Dinge gesagt, die einige FDPler, „Bild“-Redakteure und Kartoffelanbauer auf die Palme brachten und den Eindruck erwecken, dass neuerdings das Verwenden bestimmter Begriffe zum Einstellungskriterium gemacht wird. So wurde Ataman vorgeworfen, als „Spiegel“-Kolumnistin einst den Begriff „Kartoffel“ für Deutsche verwendet und den Begriff „Clankriminalität“ kritisiert zu haben. Und fertig ist das Urteil: gefährliche Nähe zur Identitätspolitik.

Auch uns ereilt der Vorwurf

Wir müssen jetzt aufpassen, dass unsere eigene Kolumne nicht als aktivistisches Manifest verstanden wird. Schließlich machen auch wir uns gelegentlich mit identitätspolitischen Anliegen gemein. Tatsächlich wurde uns deshalb schon das eine oder andere Mal vorgeworfen, aktivistisch zu sein. Und das, obwohl wir doch sowieso schon zu alt und spießig dafür sind! Fast schon nostalgisch blicken wir auf unsere jeweiligen aktivistischen Zeiten zurück. Seien es Friedensdemonstrationen in Israel oder Proteste gegen Studiengebühren in Frankfurt.

Aber vielleicht noch einmal von vorn. Warum ist es eigentlich zur Beleidigung geworden, aktivistisch zu sein? Die Aktivisten Raul Krauthausen und Benjamin Schwarz versuchten vergangenes Jahr in einem Buch herauszufinden, wie „kon­­­struktiver Aktivismus“ gelingen kann. Sie stellen fest, dass Aktivismus eine Vollzeitbeschäftigung ist. Mehr noch: „Für Aktivist*innen ist eine Welt ohne das Problem, das sie bearbeiten, manchmal schwer vorstellbar. Es begleitet sie das ganze Jahr über, jeden Tag, rund um die Uhr. Sie stecken so tief in der Materie, dass für sie gar keine Auswege in Sicht sind.“ Wenn das die Kriterien für Aktivismus sind, fallen wir im Aktivisten-Test ganz sicher durch. Zu sehr bestimmt das Kleinklein unseren Alltag.

Im Buch werden viele Sorten von Aktivisten vorgestellt, seien es Inklusionsaktivisten, Klimaaktivisten, Antirassismus-Aktivisten oder, Achtung: Demokratieaktivisten! Es fällt auf, dass wir es hier mit Menschen zu tun haben, die eher für linkspolitische Themen stehen. Kein Zufall, denn die Autoren definieren Aktivismus als den Einsatz für ein bestimmtes politisches Ziel, das fortschrittlich und nicht menschenfeindlich ist.