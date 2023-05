Aktualisiert am

„Flaggenmarsch“ in Jerusalem : Nationalisten feiern Israels zweite Geburt

„Flaggenmarsch“ in Jerusalem am 18. Mai 2023. Bild: AFP

Das eigentlich Widersprüchliche an Jerusalem ist doch: Diese Stadt besteht aus unendlich wirkenden Schichten aus Steinen, ewig alt und mindestens so standhaft wie die Menschen, die hier leben. Und trotzdem scheinen sie keinen Schutz zu bieten, auch nicht an diesem Donnerstag.

Israel feiert die Eroberung Ostjerusalems im Sechs-Tage-Krieg 1967. Ein für den jüdischen Staat offiziell fröhliches Fest, das aber Zehntausende Nationalisten zunehmend nutzen, um beim sogenannten „Flaggenmarsch“ ihre längst bewiesene Stärke zu demonstrieren. Wie eine seltsame Armee sehen sie aus, die überwiegend jungen Männer in den frühen Abendstunden, die aus der westlichen Neustadt hinunterlaufen zum muslimischen Teil der Altstadt. T-Shirts und Hemden in Weiß, weil Weiß die Farbe der Hoffnung ist. Dazu große, größere, riesige und gigantisch große Israelflaggen. Die größte hängt an einem vielleicht fünf Meter langen Mast, sie reicht heran an die obere Spitze des Damaskustors.

„Hunde seid ihr“, ruft einer

Auch hier, dicke Steine und dazwischen noch dickere. Aber die einzigen, die so etwas wie Schutz vermitteln sollen, sind die Scharfschützen der israelischen Polizei. Mit vermummten Gesichtern und Händen am Gewehr kauern sie in den Lücken des Walls und sehen aus, als könnten sie jede Bewegung registrieren. Aber selbst wenn nur einer von ihnen tatsächlich den Finger auf den Abzug legen und abdrücken müsste: Würde das irgendeinem der Anwesenden wirklich mehr Sicherheit bringen, mittelfristig gesehen?

Die radikalislamische und den Gazastreifen kontrollierende Hamas droht mit Konsequenzen, sollte an diesem Tag etwas passieren. Sollten die nationalistischen Demonstranten also bestimmte rote Linien überschreiten, zum Beispiel die Al-Aqsa-Moschee stürmen und sich Szenen liefern, die man im Nachrichtensprech „Zusammenstöße“ nennt. „Ich glaube, Hamas blufft nur, die wollen mittlerweile mehr als Raketen abfeuern, die wollen die neue politische Macht werden für die Palästinenser“, sagt ein arabischsprachiger Reporter, der nicht namentlich zitiert werden will und gerade filmt, wie eine Gruppe jüdischer Jungen mit einer Gruppe palästinensischer Jungen „zusammenstößt“.

Pfiffe, hämisches Gelächter, von der einen wie der anderen Seite. „Hunde seid ihr“, sagt einer der Palästinenser, 14, maximal 15 Jahre alt. Einer der Israelis, etwa gleich alt, streckt daraufhin sein Bein aus, tritt nach ihm, trifft aber nicht. Laut einer repräsentativen Studie vom Januar radikalisieren sich die jungen Menschen auf beiden Seiten besorgniserregend. Genährt von einseitigen Narrativen, fühlen sie sich der Studie nach tatsächlich unsicherer als ältere Generationen. Obwohl sie in einer relativ stabilen Phase des seit Jahrzehnten konstant blutigen israelisch-palästinensischen Konflikts aufgewachsen sind.

Im Hintergrund steigt Rauch auf

Als Israels „zweite Geburt“ hat der Historiker Tom Segev den Sieg von 1967 bezeichnet, weil Israel mit der Eroberung Ostjerusalems und der Besatzung der palästinensischen Gebiete der arabischen und übrigen Welt seine militärische Kraft und Willensstärke beweisen konnte. Die junge Generation von heute ist also halb so alt wie die Kinder der Kinder dieser israelischen Zeitenwende. Und man würde die, die an diesem Tag vor dem Damaskustor tanzen und feiern, gern fragen, wie sie sich mit Blick auf ihre Sicherheit fühlen, würden Hunderte von ihnen nicht wie im Rausch „Tod den Arabern“ schreien.

„Das ist so ein hässlicher Tag, ein Fest der Überlegenheit“, sagt eine junge Frau, jüdische Israelin, die unterwegs ist zur Gegendemonstration im westlichen Teil der Stadt. Sie steht oberhalb des Eingangs zum Damaskustor, überblickt den Platz, der weiträumig abgesperrt wurde. Die Hauptstraßen in die Viertel von Ostjerusalem sind mit Polizeigittern blockiert. Die meisten Geschäfte haben geschlossen. Im Hintergrund steigt Rauch auf aus einem Müllcontainer. Dazwischen laufen Journalisten, begrüßen sich wie alte Bekannte beim Klassentreffen, zu dem man einen Schutzhelm mitbringen muss.

Wasserflaschen und Holzstöcke fliegen

Ehe die Situation eskaliert, soll noch erwähnt werden, dass auch Familien gekommen sind. Mädchen in Kleidern posieren für die Handykameras ihrer Mütter, Väter, älteren Geschwister. Sie lächeln unschuldig und spüren vielleicht wirklich nicht die Gefahr dieses Augenblicks. Immer und immer mehr Teilnehmer des Marsches versammeln sich vor dem Damaskustor, darunter Hooligans des Jerusalemer Fußballklubs Beitar. „Jerusalem, Jerusalem“, grölen sie, klatschen in die Hände, bahnen sich ihren Weg hin zu dem abgesperrten Bereich für die Kamerateams, die live vom Geschehen berichten.

Plötzlich Gerangel. Die Polizisten in Schutzwesten und mit Schlagstöcken schließen sich zu einer Reihe, schieben die Menge zurück. Die Berichterstatter verschanzen sich hinter einer Holzwand, wie man sie in deutschen Gärten als Sichtschutz vor den Nachbarn nutzt. Dann fliegen volle 1,5-Liter-Wasserflaschen und Holzstöcke. Eine Reporterin wird getroffen, dann ein Kameramann.

Wie die Polizei später mitteilt, werden zwei der Angreifer aus dem Pulk der Marsch-Teilnehmer festgenommen. Einer von ihnen soll ein Messer bei sich getragen haben.