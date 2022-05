Aktualisiert am

Lukas Rietzschel : „Auch in meiner Generation herrschten Blindheit und Ignoranz“

Lukas Rietzschel hat mehrere Bestseller zur Transformation in Ostdeutschland verfasst. Eine Begegnung in Berlin und ein Gespräch über den Ukrainekrieg, die soziale Lage im Osten und den neuen Mut der Nachwendegeneration.

Lukas Rietzschel vor dem Sowjetischen Ehrenmal in Berlin Bild: Andreas Pein

Nachdenklich blickt Lukas Rietzschel auf ein Monument, das momentan spaltet. Zeile für Zeile liest er die Inschriften, die am Sowjetischen Ehrenmal im Berliner Tiergarten vom Grauen des Zweiten Weltkrieges zeugen. Die Ästhetik des Denkmals mit den Panzern am Eingangstor befremde ihn, besonders jetzt, kurz nach der Siegesparade in Moskau, sagt er. Die Kränze stehen noch vor den Säulen. Schulklassen laufen vorbei. Die Statue des Rotarmisten wirft einen langen Schatten auf den Beton.

Kevin Hanschke Volontär.



Das sowjetische Weltkriegsgedenken zum 9. Mai kenne er nur aus Erzählungen seiner Eltern. Sie hätten als Jugendliche an Kranzniederlegungen der FDJ oder deutsch-sowjetischen Freundschaftsgesellschaften teilgenommen. „Es war aber mehr eine Pflicht als ein wirkliches Gedenken“, sagt Rietzschel. Das Verhältnis zwischen der Sowjetunion und der DDR sei von Ambivalenzen geprägt gewesen, die bis heute nachwirkten.