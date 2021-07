Schach und Sexismus : „Es gibt biologische Faktoren, es gibt Testosteron“

Sie streitet für Gleichberechtigung im Schachsport, betont Unterschiede zwischen den Geschlechtern und will bald aufhören: eine Begegnung auf dem See mit der Großmeisterin Elisabeth Pähtz.

Erst kommt Helene Fischer, dann Viktor Zoi. Die deutsche Schlagerheldin singt von dem Atem, der ihr fehlt, und der russische Rockheld über das Klopfen an der Tür und das der Herzen. Elisabeth Pähtz schaut hoch zum Blau des Himmels über Brandenburg, und ihre Lippen bewegen sich mal lautlos und mal leise zur Musik. Sie singt und spricht auch Russisch.

Russisch lernte die andere, falsche, berühmtere Elizabeth im „Damengambit“ auch. Elisabeth Pähtz ist wie Elizabeth Harmon Schachspielerin, ist Profi. Harmon kennen selbst die, die kein Schach spielen können, haben sie auf Netflix gesehen oder über sie im Buch gelesen, der Vorlage zur Serie, von Walter Tevis, das jetzt auf Deutsch erschienen ist. Sie ist ein Waisenkind, lernt Schach vom Hausmeister in einem Keller, wird immer besser, besiegt bald jeden. Am Ende und im Kalten Krieg fliegt sie nach Moskau, spielt gegen einen sowjetischen Weltmeister.

Pähtz kennen die, die den Sportteil in Zeitungen lesen, und die, die selbst Schach spielen. Sie lernte es von ihrem Vater und ist die beste Spielerin in Deutschland, Großmeisterin und Internationaler Meister. Elisabeth Pähtz senkt ihre eisblauen Augen vom Himmel jetzt herunter und zieht die Träger ihres dunkelblauen Badeanzugs hoch. Das Interview - heute auf einem Schlauchboot, auf einem See. Das liegt am Wetter, es ist heiß.

Die Wirklichkeit sieht anders aus

Während Pähtz immer noch das blaue Polyamid zurechtschiebt, erklärt sie: „Der höchste Titel ist Großmeister, dann kommt Internationaler Meister, danach Großmeisterin, dann Internationale Meisterin.“ Ja, es ist kompliziert, denn im Schachsport gibt es die offene Kategorie, in der alle mitspielen können, und eine weibliche, in der nur Frauen spielen, erzählt die blonde Frau im Boot. Im Buch und in der Serie schlägt die Rothaarige am Ende den Weltmeister, ihre Geschichte wird zum Welterfolg. Warum? Es ist ein großes Rätsel. Die Wirklichkeit sieht anders aus, auch die echten Ausnahmesportlerinnen Judith Polgár und Hou Yifan haben im klassischen Schach nie das erreicht, was die Frau in der Fiktion erreicht.

„Dass eine Frau Weltmeisterin in der offenen Kategorie wird, das werden wir niemals erleben, zumindest ich werde das nicht erleben“, sagt die Schachspielerin, sie ist jetzt 36.

Mit 34 hat sie die deutsche Nationalmannschaft verlassen. Es ging um Gleichberechtigung, um Frauengagen, die im Vergleich zu Männergagen viel, viel geringer waren, und um nachlässigeres Training. Elisabeth Pähtz atmet laut aus, holt Luft und sagt: „Warum, bitte, ist der Bonus bei den Männern doppelt, dreifach so hoch wie bei den Frauen? Mit welchem Argument begründet man so etwas? Das habe ich oft gefragt.“

Geht es jetzt um Intelligenz?

Sie macht jetzt eine Pause, schweigt. Ein Blick zum Ufer. Flaches, gesichtsloses und grünes Brandenburg. Der Wind bewegt die Bäume, die dünnen Äste tanzen. Der Ort sieht aus, als ob hier nur die Äste tanzen. Zu dieser Frau passt diese Ruhe nicht, denn die Schachspielerin schaut wild und wütend. „Erst nach meinem Austritt 2019 hat man mir endlich zugehört“, sagt sie. Das waren aber die neuen, nicht die alten Chefs des Deutschen Schachbunds. „Und jetzt sind wir weltweit ein Vorzeigeverband, was Gleichberechtigung angeht.“ Deshalb spielt Pähtz wieder für Deutschland, fliegt Dienstag zum Welt-Cup nach So­tschi, genauer zum Welt-Cup der Frauen. Deswegen noch einmal zurück zum großen Rätsel: Warum spielen Frauen schlechter Schach als Männer? Spielen sie überhaupt schlechter?