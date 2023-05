Barack Obama am 3. Mai in Berlin Bild: dpa

Draußen, vor einer Mehrzweckhalle in Berlin-Friedrichshain, war es im tiefen Abendsonnenschein fast so stimmungsvoll wie damals, vor fünfzehn Jahren, als Barack Obama zum ersten Mal in Berlin eine Rede hielt. Vor dem Brandenburger Tor hatten sie ihn nicht reden lassen, weil er bloß der Kandidat und nicht der Präsident war. Aber die Siegessäule, vor der er dann stand, passte ohnehin viel besser, und die meisten, die zuhörten und klatschten, wünschten sich, dass einer wie er auch in Deutschland zur Wahl stünde, obwohl er eigentlich wenig anderes sagte als das allseits für richtig, gut und letztlich für selbstverständlich Befundene. Nichts, dachte man damals, ist stärker als ein Satz, ein Gedanke, die den richtigen Körper und die richtige Stimme gefunden haben. So verzauberte Obama die Stadt. Und im Gehen dachte man: Es war Politik, und es war eine Show. Diese Politik ist Showbusiness bei freiem Eintritt.

Am Mittwochabend kostet es aber Eintritt, wenn man Obama reden hören will; die teuersten Karten, heißt es, werden für 500 Euro gehandelt – was nicht der einzige Widerspruch an diesem Abend ist. Aber vermutlich der größte; und der, der sich nicht auflösen lässt. Obama ist kein Politiker mehr, die Wiederwahl, die sonst der Lohn für politische Kommunikation ist, steht nicht an. Und weil es zweifellos Arbeit ist, eine Stunde lang Sinn zu stiften, ist es auch gerechtfertigt, dafür ein Honorar zu verlangen, zumal das Geld an die Obama Foundation geht, die beweisen will, dass „normale Leute, wenn sie nur zusammenarbeiten, die Geschichte ändern können“.