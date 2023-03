Endlich macht mal einer den Dreck weg! Das Eingangsportal der Filiale der Credit Suisse in New York Bild: Laif

Aus heutiger Sicht war das Bankenjahr 2008 beinahe ein ganz normales Jahr: Sehr viele Menschen hatten damals aus guten Gründen Angst um ihr bisschen Geld, einige Menschen verdienten aus schlechten Gründen noch viel mehr Geld, als sie ohnehin schon hatten. Als das Geschäftsjahr 2008 zu Ende ging, schloss ein Schweizer Unternehmen mit dem größten Verlust, der bis dahin in der Schweizer Firmengeschichte zu verzeichnen war: Das Minus betrug zwanzig Milliarden Franken.

Dabei hatte das im Grunde bankrotte Unternehmen vom Staat sechs Milliarden Franken sowie 54 Milliarden Dollar von der Nationalbank erhalten, um überhaupt weiterexistieren zu können. Der Name des außergewöhnlich schlecht geführten Unternehmens lautete: UBS. Heute tritt dieselbe UBS als nicht ganz freiwilliger Held und Retter der ebenfalls außergewöhnlich schlecht geführten Credit Suisse auf, für die staatliche Unterstützung in Höhe von zunächst fünfzig Milliarden Franken in Aussicht gestellt wurde. Insgesamt sollen dem neuen Bankenriesen „Liquiditätshilfen“ in Höhe von bis zu 200 Milliarden Franken zugesagt worden sein.

Unterdessen haben etwa hundert amerikanische Banken den Staat dazu aufgefordert, das ihnen anvertraute Geld abzusichern. Warum? Weil sie selbst es nicht absichern wollen, nicht absichern können und offenbar meinen, es auch nicht absichern zu müssen. Dereinst dürfte also auch das Bankenjahr 2023 als ein normales Jahr betrachtet werden. Denn es ist ja abzusehen, wie die Geschichte weitergehen wird: Die Versager von gestern sind die Helden von heute, und die Helden von heute werden die Versager von morgen sein. Allerdings werden die Versager im Verlauf dieses Spiels immer größer und ihre Manager immer reicher.

Mehr zum Thema 1/

Aktionäre zittern, Hedgefonds-Manager wittern, in die Ecke getriebene Politiker schwitzen. Und irgendwo reibt sich jemand fröhlich die Hände. All das gehört heute zum Geldkreislauf. Bertolt Brecht hat einst die Frage gestellt, was der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank sei. Heute muss man die Frage anders stellen: Was ist die Gründung einer Bank gegen die Rettung einer Bank? Die viel beschworene Systemrelevanz vieler Geldinstitute hat längst einen Verdacht geweckt, der immer schwerer von der Hand zu weisen ist: Systemrelevant scheint der Fetisch Systemrelevanz in erster Linie für ein System zu sein, dessen größter Geschäftserfolg darin besteht, dass es sich resilient und nachhaltig gegen Reformen und Kontrollen zu stemmen versteht. Auch wenn jetzt wieder einmal alle aufatmen – ein Grund zum Aufatmen ist das wahrlich nicht.