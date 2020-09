Bärbel Bohley falsch zitiert : Ihr berühmtester Satz, den sie niemals sagte

Aktualisiert am

Am 14. September 2020 fand im Berliner Ensemble eine Podiumsdiskussion zum Stand der deutschen Einheit statt. Wolfgang Schäuble, Werner Schulz, Richard Schröder äußerten mehr oder weniger, was sie seit drei Jahrzehnten dazu kompetent zu sagen haben. Etwas Lebendigkeit kam durch Angela Marquardt in die Runde. Die SPD-Frau wurde bekannt als PDS-Politikerin und vor allem durch ihr aufrüttelndes Buch „Vater, Mutter, Stasi“. Darin beschreibt sie, wie sie als junges Mädchen Opfer sexueller Gewalt wurde, wie ihre Mutter sie der Staatssicherheit zuführte und die Stasi sie als Spitzel missbrauchte und als Perspektivkader aufbauen wollte.

Als Einzige orientierte sie, das Opfer der SED-Diktatur, in der Runde darauf, die notwendigen Debatten über die kommunistische Diktatur und die harten Jahre der Transformation zu nutzen, um Zukunftsfragen zu diskutieren. Vergangenheit als Motor für Zukunftsveränderungen. Die Männer stimmten ihr zu, taten aber auch alles dafür, sie unentwegt misszuverstehen. Dabei boten sie Anschauungsstoff, dass es mit der Erinnerung auch bei ihnen, die sich so meinungsstark und selbstüberzeugt zeigen, nicht immer so einfach ist, wie sie selbst vorgeben.