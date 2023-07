In Spanien war vier Jahre lang etwas los. Da wurden auf einmal so viele Frauen Ministerinnen wie noch nie. Da bekam der größte Bahnhof des Landes den Namen einer Frau, der Schriftstellerin Almudena Grandes. Da machte in Europa die Nachricht die Runde, dass Spanierinnen künftig Urlaub für Menstruationsschmerzen beantragen könnten, dass „Cat Calling“, die Tradition, Frauen auf der Straße hinterherzujohlen, ein Strafbestand würde. Feministische Vorzeigepolitik nannten es Journalisten im Ausland und erklärten, warum sie in Spanien gelinge.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge





Noch überraschender war, was die linke Regierungskoalition unter Pedro Sanchez in einer Amtszeit jenseits von Symbolik und Semantik durchsetzte. Die Hälfte ihres Budgets, 260 Millionen Euro, steckte die Gleichstellungsministerin Irene Montero in Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen. Das Gesetz zur sexuellen Freiheit hat die Möglichkeiten für Schwangerschaftsabbrüche erweitert. Werbung, die Frauen herablassend beschreibt, wurde verboten, Krisenzentren für Opfer sexualisierter Gewalt wurden eröffnet, psychologische Hilfe und Rechtsbeistand ausgeweitet. Die Aussichten darauf, die Lebensgrundlage vieler Frauen im Land zu verbessern, standen gut. Dann folgte die Reaktion.