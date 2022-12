Identitätspolitik : Die Gedanken sind nicht mehr frei

Der PEN wurde vor 100 Jahren gegründet, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, unter anderem um Schriftstellern die Möglichkeit zu geben, zusammenzukommen und eine gemeinsame Aufgabe in der Welt wahrzunehmen jenseits derer, die sie als Einzelne mit ihren individuellen Werken spielen. Über weite Strecken seiner Geschichte konzen­trierte sich der PEN America, die Landesgruppe, deren Präsident ich bin, auf die Bedrohung von Meinungsfreiheit und verfolgte Schriftsteller außerhalb der Vereinigten Staaten. Im letzten halben Jahrzehnt hat sich der Fokus jedoch zunehmend auf Amerika selbst gerichtet.

Die gegenwärtig in Amerika zu beobachtende Krise der Demokratie ist zu einem Gutteil eine Krise der Rede- und Meinungsfreiheit. Natürlich hat es noch nie so viel Rede, so viel frei und ohne Hemmungen zum Ausdruck gebrachte Meinung gegeben wie heute. Die Technologie des 21. Jahrhunderts hat die Macht der Medien und selbst vieler Regierungen geschwächt und Stimmen gestärkt, die früher nicht gehört wurden. Diese neue Freiheit ist allerdings ein zentrales Faktum innerhalb eines großen Paradoxons. Denn obwohl öffentliche Rede in gewisser Hinsicht eindeutig freier geworden ist, befinden wir uns heute in den USA mitten in einem kulturellen Wandel hin zu einem Diskurs voller strafbewehrter Verbote.

Die gegenwärtige Identitätspolitik zwingt uns widersprüchliche moralische Landkarten auf, die bestimmen, welche Rede für welche Gruppe akzeptabel ist und welche nicht. Zunehmend macht sich ein Klima digitaler Einschüchterung breit, und mit ihm die Angst, frei zu sprechen oder auch nur frei zu denken. Im Aufstieg begriffen ist zudem eine weitverbreitete Intoleranz gegenüber Ansichten, die für inakzeptabel oder sogar „unmoralisch“ gehalten werden.

Geld durch Zwietracht

Noch komplizierter wird dieses beunruhigende Bild durch eine Technologie, die für die Meinungsfreiheit eine zunehmend toxische Umgebung schafft. Die Social-Media-Plattformen haben ihre Geschäftsmodelle verfeinert und gelernt, dass sie mehr Geld verdienen, wenn sie Wut, Unbeständigkeit und Streit fördern. Ihre ausgeklügelten Messverfahren stützen sich auf die Äußerungen, Posts, Fotos, Likes und Kommentare der Nutzer und bilden die Grundlage für eine Programmierung, die das jeweils Ungeheuerlichste und Umstrittenste verstärkt.

Es handelt sich um eine algorithmische, Millisekunde für Millisekunde durchgeführte Kuratierung aller weltweiten Meinungsäußerungen, die Geld – viel Geld – einbringt, indem sie Zwietracht sät, um Aufmerksamkeit zu erregen, und die dabei gewonnenen Daten erntet, um in möglichst jedem Schritt dieses Prozesses Werbeanzeigen zu verkaufen. Dieses Geschäftsmodell hat nicht nur jedes Sprechen im öffentlichen Raum verändert, sondern – vielleicht noch wichtiger – die Bedeutung des Zuhörens.

Eines der ersten Opfer

Dass menschliche Rede kapitalistisch ausgebeutet wird, hat eine digitale Apartheid geschaffen, in der sich Gruppen nach Identitätskriterien separieren und nur noch Äußerungen zur Kenntnis nehmen wollen, die ihrer Sicht auf die Dinge entsprechen. Es handelt sich dabei um Meinungen, nicht um Wahrheiten. Schlimmer, um Meinungen, die zur Wahrheit erhoben werden. Und damit wird der Boden bereitet für eine gigantische und leidenschaftliche Vermehrung der Desinformation als treibende Kraft der Gesellschaft.