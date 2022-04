Frank-Schirrmacher-Preis : Auszeichnung für Ayaan Hirsi Ali

Aktualisiert am

Der Preis der Frank-Schirrmacher-Stiftung in Höhe von 20.000 Franken für herausragende Leistungen zum Verständnis des Zeitgeschehens geht dieses Jahr an die niederländisch-amerikanische Schriftstellerin, Politikwissenschaftlerin und Frauenrechtlerin Ayaan Hirsi Ali. Geehrt wird damit eine Frau, die un­erschrocken und eloquent für die Werte des freien Denkens und die Rechte der Frauen in einer Welt der Widersprüche und des wachsenden Fanatismus eintritt, wie es zur Begründung heißt.

Die Stiftung vergibt fortan in unregelmäßigen Ab­ständen einen weiteren Preis: den mit 10.000 Franken dotierten Freiheitspreis der Frank-Schirrmacher-Stiftung. Er wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich für ein aufgeklärtes Bewusstsein und die Gestaltungsräume des Individuums einsetzen.

Erster Preisträger ist der ukrainische Schriftsteller Serhij Schadan. Er wird für sein literarisches, poetisches und essayistisches Werk und mutiges En­gagement zu schwerer Stunde ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet im Herbst in Zürich statt. Die Laudatio auf Ayaan Hirsi Ali hält die Publizistin Alice Schwarzer. Frühere Preisträger waren unter anderen Jonathan Franzen, Michel Houellebecq und Daniel Kehlmann.