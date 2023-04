Gewalttätige Demonstration am 6. April in Paris Bild: AP

Präsident Emmanuel Macron hat seine große Schlacht geschlagen: Die Rentenreform wurde vom Staatsrat gebilligt und ist im Amtsblatt veröffentlicht; sie tritt offiziell in Kraft. Auch wenn weitere Proteste angekündigt sind: Das politische Frankreich stellt sich für die Zeit danach auf. Für keine Partei ist die Lage einfach: Das linke Bündnis NUPES will aus der sozialpolitischen Mobilisierung Profit schlagen, steht aber vor tiefen Bruchlinien zwischen der linkspopulistischen France Insoumise und den gemäßigten Parteien. Die bürgerliche Rechte muss einen Ausweg aus ihrer Verweigerungshaltung finden, die sie in den Sog der Rechtsextremen um Marine Le Pen bringt. Die wiederum konnten die Proteste nicht für sich nutzen, weil sie zu stark links gefärbt waren.

Am schwierigsten ist die Lage für Macrons Partei Renaissance. Sie ist geschwächt, weil sie eine unbeliebte Reform durchgedrückt hat; Übergriffe der Sicherheitskräfte gegen Demonstranten fallen auf sie zurück. Diese Gewalt überschneidet sich zeitlich und thematisch mit dem Vorgehen im westfranzösischen Sainte-Soline: Bei Protesten gegen den Bau von Wasserauffangbecken am 25. März standen sich (je nach Quelle) 6000 bis 30.000 Demonstranten und zwanzig Staffeln Einsatzkräfte gegenüber. Zwei Demonstranten wurden so schwer verletzt, dass sie ins Koma versetzt wurden; vier Demonstranten haben in Rennes Anzeige erstattet.