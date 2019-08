Kolumne „Bild der Woche“ : Die kleinste Frau

Hunderte Fotos habe ich mir angeschaut, die indigene Völker zeigen, aus Brasilien und Venezuela, einer ethnologischen Neugier folgend, die ich selbst kaum deuten konnte. Zu sagen, dass ich über diese Welt nichts wusste, wäre keine ausreichende Rechtfertigung für meine forsche fotografische Feldrecherche. Vielleicht war ich von meinem eigenen Unwissen erschrocken und auch davon, dass der kritische Diskurs es mir untersagt, in meiner Betrachtung „fair“ zu sein, überladen von der konquistadorischen Schuld des Kolonialismus.

Auch nach ausführlicher Sichtung der Fotografien, die dem Schutz dieser Völker dienen sollten, spürte ich ein Unbehagen beim Anschauen dieses Fotos. Ich erkenne die Ästhetik des Bildes und wie das Licht eine „Erleuchtung“ erzeugt, ich sehe das Mädchen, das noch nicht dorthin schaut, wohin die erwachsenen Frauen sich ausrichten. Zufall, dass das Mädchen zur Seite blickt. Es formt eine mythologische Achse. Das Mädchen und der Baum hinter ihr bilden eine Vertikale, eine Schwelle, zwischen rechts, dem Blick nach vorne, und links, dem eigentlichen Zurück.

Ich könnte dies als „Unschuld der Wildnis“ interpretieren, eine Deutung, die vor allem meine eigene Nostalgie widerspiegelt, durch die ich die Welt dieser Menschen sehe. Das Mädchen steht im Zentrum. Der Dunkelheit gehört die Hälfte des Bildes. Ich sehe hier auch meine Angst: Die Kritik am Voyeurismus raubt mir die Möglichkeit, selbst an meine guten Vorsätze zu glauben. Deshalb erinnerte ich mich an eine Erzählung, die von einem ähnlichen Unbehagen handelt.

1959 schrieb Clarice Lispector, eine brasilianische Schriftstellerin, deren Familie sich, als Clarice noch winzig klein war, aus dem dunklen Chaos der ukrainischen Pogrome nach Südamerika losgerissen hatte, eine Geschichte, die „Die kleinste Frau der Welt“ heißt. Die Erzählung handelt von einer radikalen Begegnung: ein weißer männlicher Forscher und sein schwarzes weibliches Objekt. Ein französischer Anthropologe namens Marcel Prêtre dringt immer tiefer in die feuchte Wildnis des Zentralkongos vor, seinem Verlangen, der Wissenschaft, folgend. Ob die Eitelkeit eines Forschers unsere Suche nach dem verlorenen Paradies verkörpert? Nach einem glücklichen Urzustand? Nach einer Parität der Geschlechter?

Seine Jagd wird belohnt, da er die kleinste Frau der Welt entdeckt, von der er der Presse berichtet, sie sei „dunkel wie ein Affe“. Der Mann ist mit einer Kamera ausgerüstet, mit dem Recht, zu sichten, zu kategorisieren und einzuordnen. Die kleinste Frau ist einfach da, wie die Welt um sie herum. Obwohl, ganz ehrlich – wie sollen wir wissen, was ihre Existenz ausmacht?

Lispectors Erzählung ist der Betrachtung dieser Pygmäen-Frau gewidmet. Sie, die Kleinste unter den Kleinsten, ist noch dazu schwanger. Ihre Größe und ihr Versteck im unerforschten tropischen Wald suggerieren eine endlose Verkleinerung ihrer menschlichen Bedeutung, bis zum Fast-Nichts, eine Verkleinerung ihrer Existenz bis zur möglichen Unsichtbarkeit, bis zum Verschwinden von ihr und ihrem Volk. Aber die Logik federt zurück, und genau dies macht sie zum Juwel, zur Besonderheit, sie ist die wertvollste Entdeckung des Anthropologen, sein Fund. Und das ist genau, was in dieser Erzählung passiert: Die konsequente Verkleinerung zeigt, dass der Mensch, die Frau selbst, diese kleinste, unreduzierbar ist.

Aber zuerst macht der Forscher eine Fotografie von dieser kleinsten Frau, die in der Zeitung publiziert wird. Ihr Bildnis gelangt dadurch in Tausende von Häusern – ein triumphaler Auszug aus dem Wald –, in die Zimmerfluchten der modernen Haushalte, in die Stuben der Interpretation, in die sicheren Sackgassen unserer Zivilisation, die sich immer für etwas Besseres hält. Damit beginnt die endlose Vereinnahmung dieser Frau.

Ich dachte zuerst, dass die Fiktionalität der Erzählung auch einer Fiktionalität des Fotos entspräche und auch das Volk nicht existiere. Lispector ist aber von einem konkreten Foto ausgegangen, das sie Ende der fünfziger Jahre gesehen hat, als immer mehr Fotoreportagen aus Afrika die Öffentlichkeit erreichten. Ich suchte das Ursprungsfoto von jener „kleinsten Frau“ und fand in digitalen Archiven Bilder von Pygmäen aus dem Zentralkongo, die tatsächlich sehr schwarz und sehr klein waren, mit flachen Nasen und tiefgelegenen Augen – und irgendetwas hielt mich davor zurück, diese Suche fortzusetzen.

Unglück hat keine Grenze

Lispector schildert die Reaktionen, die das Foto auslöste. Die Betrachtung führt – wie die Liebe des Menschen – immer auch zur Vereinnahmung. So sagt eine Mutter zu ihrer Tochter, dass die Traurigkeit der „kleinsten Frau“ eine tierartige sei. Eine andere erspürt „endlose Zärtlichkeit“ der Pygmäin gegenüber, aber „wer weiß, zu welcher Dunkelheit der Liebe eine solche Zuneigung gelangen kann“.

Ein fünfjähriges Mädchen, das noch vor wenigen Minuten die Kleinste in ihrer Welt war, empfand eine Vorahnung davon, dass das „Unglück keine Grenze hat“. Eine Frau schützt ihren kleinen Sohn vor einer Leidenschaft so „dunkel wie ein Affe“, die ihn in Zukunft noch erobern werde. Die Menschen blicken sie an und kehren in der Evolution der eigenen Seele zurück, in ihre unbekannten Ecken.

Dann wird die Frau noch gemessen. Die kleinste Frau aber lacht, weil sie noch nicht aufgefressen worden ist, nicht von wilden Tieren und nicht von unserem allesverstehenden Blick.