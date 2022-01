Umweltmusterland Österreich : Klimaschutz interessiert nur woanders

Egal, ob es nun Karl Kraus oder doch Al­fred Polgar war, der meinte, dass die Lage in Wien bisweilen als „hoffnungslos, aber nicht ernst“ empfunden werde: Beide Literaten und Kritiker, die das vor hundert Jahren blühende Geistesleben der österreichischen Hauptstadt mitprägten, würden sich angesichts der aktuellen Klimapolitik in ihrer Einschätzung des dortigen Gemüts mehr als bestätigt fühlen.

Zwar reden auch in Österreich die Politiker seit Jahrzehnten vom Klimaschutz und fördern Maßnahmen in Bereichen wie Wärmedämmung, Heizen oder alternativer Energiegewinnung. Im Verkehr allerdings, jenem Segment mit dem größten und nach wie vor zunehmenden CO2-Ausstoß, wird trotz Lippenbekenntnissen weiter am massenhaften Automobilismus festgehalten und so getan, als gäbe es dazu kaum Alternativen – ja, als könnte man sich über die Klimakatastrophe auch ohne grundlegende Verkehrswende irgendwie hinwegschummeln.