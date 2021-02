Auto oder Fahrrad? : Damit will ich sofort losfahren!

Die Trennung zwischen Fahrrad und Auto löst sich in der Stadt in Zukunft zunehmend auf. Muskelkraft und elektrischer Antrieb ergänzen sich. Doch damit alle gerne umsteigen, müssen die Alternativen schön, praktisch und attraktiv sein.

Das Wettrüsten auf den Straßen hält an, allen Appellen zum Trotz. Die Autos verpanzern sich immer mehr und erinnern in ihrer Ästhetik an halbrobotisierte Kampfwerkzeuge, in die man sich nicht setzt, um etwa zur Arbeit zu fahren oder die Kinder abzuholen, sondern um in die Schlacht zu ziehen. Oft heißt es: SUVs gegen Radfahrer, dieser dramatische Kräfteunterschied führt zu einem immensen Aggressionspotential im Verkehr. Doch große, umweltschädigende Autos mit Verbrennungsmotoren werden erst auf nostalgische Abenteuerspielplätze für Raser verbannt werden, wenn es praktische, attraktive und begehrenswerte Alternativen gibt, auf die alle gerne umsteigen.

Der Weg bis dahin mag noch weit sein, aber eine Richtung ist erkennbar: Die klare Abgrenzung zwischen Auto und Fahrrad löst sich auf. So wie sich auch die vormals strikten Grenzen zwischen Zuhause und Arbeit, Privatem und Öffentlichem immer weiter verwässern, scheinen Mischwesen aus Auto, Roller und Elektrofahrrad das Bild der Straße der Zukunft zu bestimmen. Sie sind leichter, kleiner, flexibler und machen Lust auf eine Individualmobilität, die nicht von Angst und Schrecken oder Statusgeprotze geprägt ist.