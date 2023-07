Wolf Biermanns historischer Augenblick: eine Aufnahme von seinem Konzert am 13. November 1976 in der Kölner Sporthalle Bild: Barbara Klemm

Da steht ein Segelschiff aus Holz, armlang, mit Tauen aus Kordel und Masten aus Leintuch. In der Vitrine daneben ein Paar Kleinkindschuhe aus dunkelbraunem Leder, mit Schaffell gefüttert und doppelt geschnürt. Was ist das, ein Kindheitskabinett? Es ist die Spur des Ruhms. Wolf Biermann hat die Schuhe 1989 für seinen Sohn Lukas gefertigt und das Segelschiff vier Jahre zuvor mit seinen beiden älteren Kindern gebastelt. Es gab so viel Wichtigeres in diesen Jahren, den Amtsantritt Gorbatschows, den Mauerfall, aber in der Ausstellung, die das Deutsche Historische Museum dem Sänger und Zeitzeugen Biermann widmet, sind eben auch das Holzboot und die Kinderschläppchen wichtig, denn sie gehören zu seinem Lebenswerk.

Andreas Kilb Feuilletonkorrespondent in Berlin.

Dieses Werk und der, der es schuf, haben Epoche gemacht, auch wenn ihn wohl nur wenige zu den ganz großen Dichtern oder Musikern der Nachkriegszeit zählen würden. Aber Biermann selbst war eine Macht, als Stimme und als Person, und deshalb überrascht es, dass die Ausstellung im DHM nicht mit einem Foto des Abends im November 1976 beginnt, an dem diese Stimme den Lauf der Geschichte veränderte, dem Abend, an dem Biermann in Köln jenes Konzert gab, das die DDR-Führung drei Tage später als Vorwand für seine Ausbürgerung nahm. Noch am gleichen Tag verfassten Christa Wolf, Sarah Kirsch, Heiner Müller und zehn weitere Intellektuelle in Ostberlin die erste Protestresolution. Es war nicht das Ende der DDR, aber das Ende ihrer Zukunft, der Beginn ihres inneren Er­löschens, und der Sänger aus der Chausseestraße 131 hatte es ausgelöst.

Die Bilder des Biermann-Konzerts in der Kölner Sporthalle, aufgenommen von Barbara Klemm für die F.A.Z., hängen im hinteren Teil der Ausstellung. Am Ein­gang steht stattdessen das Harmonium, auf dem Biermann an jenem Abend gespielt hat, ein brauner Ka­sten mit ungewisser Aura. Über ihm hängt ein historisches Foto, das Porträt des Werftarbeiters Dagobert Biermann, der 1943 als Kom­mu­nist und Widerstandskämpfer in Au­schwitz ermordet wurde. Die Kuratorinnen des DHM, Dorlis Blume und Monika Boll, haben sich an die goldene Mu­se­ums­re­gel gehalten, dass man Geschichte mit Ob­jek­ten und Dokumenten erzählen muss. Aber im Fall Biermanns ist der Reigen der Erinnerungsstücke be­sten­falls die halbe Wahrheit.

Man muss ihn hören, um ihn zu verstehen – und um zu begreifen, warum seine Stimme den DDR-Mächtigen so große Angst machte, dass sie ihm schon 1965 Auftrittsverbot erteilten, kaum drei Jahre nachdem er auf einem Lyrikabend der Akademie der Künste zum ersten Mal ein größeres Pu­blikum erreicht hatte. Deshalb ist nicht die Vitrine mit seinen drei neuesten Ins­trumenten (zu denen neben Harmonium und Gitarre auch eine Drehleier gehört) das wahre Zentrum der Ausstellung, sondern der Medientisch daneben, auf dem man Biermanns Platten anhören kann.