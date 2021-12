Frankfurt in der NS-Zeit : Hitler war hier nicht nur auf Durchreise

Den Mantel behielt er an: Hitler trägt sich am 31. März 1938 ins Goldene Buch der Stadt Frankfurt ein, neben ihm Oberbürgermeister Friedrich Krebs Bild: Historisches Museum Frankfurt

Die Fotografie von 1934 zeigt eine größere Gruppe Männer in einer Frankfurter Gastwirtschaft. Die nationalsozialistische Betriebsgemeinschaft von Stadtgeschichtlichem Museum und Kunstgewerbemuseum sitzt vor Apfelweingläsern, die Mienen zeugen von einer selbstgewissen Feierlichkeit. Doch als Hauptperson nimmt der Blick des Betrachters einen ernst in die Kamera blickenden Herrn mit Halbglatze links der Bildmitte wahr. Es handelt sich um Guido Schönberger, Kustos für mittelalterliche Skulptur und Baugeschichte. Als Jude war er 1933 aus städtischen Diensten beurlaubt worden, hatte aber als Frontkämpfer im Ersten Weltkrieg erfolgreich auf Wiedereinstellung geklagt, protegiert von Museumsleiter Adolf Feulner. Sein Mut und die Distanz, die seine Kollegen zu ihm wahren, umgeben Schönberger in dem Bild wie eine Aura. Die prekäre Sonderstellung währt nur wenige Jahre: Ende 1938 wird Schönberger nach Buchenwald deportiert. Immerhin, die Geschichte nimmt eine gerade noch glimpfliche Wendung, nach seiner Entlassung aus dem KZ kann er nach New York emigrieren.

Die Fotografie und die Geschichte dahinter hätten auch als Beleg für das in Frankfurter lange gepflegte Selbstbild herhalten können, wonach die Stadt gewissermaßen unverschuldet von der Machtergreifung der Nationalsozialisten erfasst wurde: eine liberale, Hitler verhasste Metropole des Handels, der Zeitungen und der Banken, geprägt von der gemessen am Bevölkerungsanteil größten jüdischen Gemeinde im Deutschen Reich, Zentrum der architektonischen und künstlerischen Avantgarde der Zwanzigerjahre. Eine Stadt zudem, die diesem Selbstbild zufolge eine wenig radikale Spielart der nationalsozialistischen Herrschaft erlebte; Oberbürgermeister Friedrich Krebs konnte nach Kriegsende zahlreiche Zeugen für seine vermeintlich gemäßigte Haltung aufrufen und wurde schließlich als „Mitläufer“ geführt.

Wider einen doppelten Mythos

Das Historische Museum Frankfurt will mit einer großen Ausstellung diesen doppelten Mythos entkräften. Unter der Überschrift „Eine Stadt macht mit“ soll gezeigt werden, wie der Nationalsozialismus Frankfurt durchdrang. Entscheidend war das Verhalten der Stadtverwaltung, deren Mitarbeiter in überwältigender Mehrheit eifrig oder zumindest willig die Vorgaben der neuen Herrscher vollstreckten, mit besonders grauenhaften Folgen im Gesundheitsamt. Diesem Muster folgte nahezu das gesamte gesellschaftliche Leben, wie die Schau eindrücklich zeigt: eine Institution nach der anderen schaltete sich selbst gleich und huldigte fortan dem „Führerprinzip“.

Mit dieser These rennt die Ausstellung offene Türen ein, zumindest bei denjenigen, die die Ergebnisse der jüngeren historischen Forschung verfolgt haben. Zahlreiche Detailstudien zeigen, wie sich beispielsweise die Führung von Eintracht Frankfurt und das Präsidium der vornehmen Gesellschaft für Handel, Industrie und Wissenschaft dem neuen Regime unterwarfen und jüdische Mitglieder entweder zum Rückzug nötigten oder kurzerhand rauswarfen. Auch hat sich gezeigt, dass es zwar vereinzelte Beispiele von Widerstand und – bis in die Gestapo hinein – von Hilfsbereitschaft gegenüber Verfolgten gab, Frankfurt jedoch keineswegs besonders viele Helden hervorgebracht hat. Das Arztehepaar Margarete und Fritz Karl, das Juden verstecke und zur Flucht verhalf, ist eine Ausnahme.

Eine Gesamtdarstellung der Frankfurter Stadtgeschichte im „Dritten Reich“ für ein breites Publikum ist jedoch gerade wegen der beinahe unübersehbaren Forschungsergebnisse überfällig. Anders als es der salopp anklagende Titel der Schau nahelegen könnte, hat das Kuratorenteam um Anne Gemeinhardt eine ungemein differenzierte Darstellungsweise gewählt, die sich in der sehr aufwendigen Ausstellungsarchitektur spiegelt. Auf inszenatorische Effekte wird verzichtet und auch auf drastische Fotografien und Filmaufnahmen, die ohnehin im Gedächtnis abrufbar sind. Stattdessen vermittelt sich der Schrecken über ausgewählte Exponate: Etwa die aus einem Massengrab geborgene und entsprechend verwitterte Kennkarte des in Kaunas erschossenen Frankfurter Juden Julius Rosenthal. Und den Koffer, der die zehnjährige Renate Adler – ihrem Schicksal widmet sich seit September auch eine Sonderausstellung des deutschen Exilarchivs – in England erreichte, wohin sie mit einem Kindertransport entkommen war; ihre Mutter, die ihre Aussteuer hineingepackt hatte, sah sie nie wieder.