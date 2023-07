Eine Berliner Ausstellung will den Anteil Preußens an den Verbrechen des europäischen Kolonialismus zeigen. Aber ihr fehlt der Sinn für historische Zusammenhänge.

Der Nubier August Albrecht Sabac el Cher wurde im März 1843 von Muhammad Ali, dem osmanischen Vizekönig von Ägypten, bei einer Audienz dem nach Kairo gereisten Prinzen Albrecht von Preußen geschenkt. Sabac el Cher, dessen Geburtsname unbekannt ist, war damals sieben Jahre alt; der Name, den ihm sein neuer preußischer Besitzer gab, bedeutet auf Arabisch „guten Morgen“. In Berlin wurde er christlich getauft und zum Kammerdiener und Vertrauten des Prinzen. 1866 und 1870 nahm er als Soldat am Preußisch-Österreichischen und am Deutsch-Französischen Krieg teil und bekam dafür das Eiserne Kreuz. Nach Albrechts Tod stieg er zum Silberverwalter im Prinz-Albrecht-Palais auf, 1882 erhielt er mitsamt seiner Familie das preußische Bürgerrecht. Seine Nachfahren waren Militärmu­si­ker und Restaurantbesitzer, einer seiner Urenkel lebt als Rentner in Stuttgart.

Sabac el Cher ist einer der wenigen „Kammermohren“ in preußischen Diensten, über die mehr bekannt ist als ihre Taufnamen und die Namen ih­rer Besitzer. In der Ausstellung „Schlösser. Preußen. Kolonial.“, mit der die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten an die Verwicklung des Hohenzollern-Königreichs in den eu­ro­pä­ischen Kolonialismus erinnern will, wird sein Lebenslauf dennoch nur bruch­stück­haft nacherzählt. Der Nubier, heißt es knapp, sei nie in sein Heimatland zurückgekehrt und habe in Preußen „ein Kostüm“ tragen müssen, dessen ursprüngliche „soziologische Bedeutung“ durch den ori­en­ta­li­sie­ren­den Blick auf außereuropäische Gesellschaften ersetzt worden sei.

Keine Erläuterung gibt die Präsentation im Charlottenburger Schloss dagegen zu der Frage, wie sich Sabac El Chers Jahresgehalt von 600 Goldmark beispielsweise zum Einkommen eines preußischen Finanzbeamten, Schullehrers oder Oberförsters ver­hielt. Schon zweihundert Jahre zuvor hatte ein schwarzer Diener Fried­richs I. jährlich 500 Taler verdient, so dass er sich ei­nen eigenen Diener leisten konnte. Unter den etwa hundert Afrikanern, die zwischen 1680 und 1850 als Sklaven, Kriegsgefangene aus osmanischen Heeren oder aus frei­en Stücken an preußische Höfe gelangten, scheinen zumindest einige stärker vom Überfluss der Adelsgesellschaft profitiert zu haben als die leib­ei­ge­ne Bevölkerungsmehrheit des Landes.

Die Kuratoren der Ausstellung interessieren sich für solche banalen soziologischen Fakten freilich weniger als für das seinerzeit auch in Preußen vorherrschende eurozentrische Weltbild, durch das die Bewohner der südlichen Hemisphäre insgesamt „rassifiziert und exotisiert“ wurden. An Beweisen für diesen ästhetischen Rassismus herrscht in preußischen Schlössern kein Mangel: Gemälde von Prinzessinnen und Prinzen mit schwarzen Dienern im Hintergrund, schwarze Laternenträger vor dem Neuen Palais, falsche Chinesen mit Pickelhauben im Chinesischen Teehaus Friedrichs des Großen – und als Gipfel ein allegorisches Deckengemälde im Charlottenburger Porzellankabinett, auf dem ein schwarzer Knabe die Dunkelheit verkörpert, vor der die fackelschwingende Aurora auf ihrem Prunkwagen davonbraust.

Das Bild des Hofmalers Anthonie Coxcie, heißt es seltsam verdruckst im Katalog, sei „ein Zeichen für die damals bereits vorhandenen diskriminierenden Ansichten über Schwarze Menschen auf der Basis von Hautfarbe“. Eine installative Variante dieser Verdruckstheit ist die künstlerische Intervention, die der Deutsch-Ghanaer Nando Nkrumah an Schlüters Reiterdenkmal des Großen Kurfürsten im Charlottenburger Schlosshof unternimmt. Nkrumah hat vor die vier angeketteten Krie­ger­fi­gu­ren am Sockel des Denkmals ebenso viele rote Holzpodeste gestellt, die an das Leiden der durch Preußens Schuld versklavten und getöteten Schwarzen gemahnen sollen. Doch die Gefesselten aus Bronze sind durch Bart und Haartracht eindeutig als Europäer gekennzeichnet, sie verkörpern die vier Feindesmächte Schweden, Polen, Frankreich und das Osmanische Reich, so dass die hölzerne Symbolik der roten Stelen an ihnen abprallt.