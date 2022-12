Berliner Geschichtsausstellung : Als die Atombombe Ludwigshafen traf

Falsch abgebogen – oder doch nicht? In der Ausstellung „Roads not Taken“ spekuliert das Deutsche Historische Museum, was hätte geschehen können, wenn die deutsche Geschichte an vierzehn Stationen anders verlaufen wäre.

In den letzten beiden Januartagen des Jahres 1933 schwirren allerlei Gerüchte durch die politischen Zirkel Berlins. Der zurückgetretene Reichskanzler Schleicher, heißt es, wolle die Potsdamer Garnison mobilisieren, um den Reichspräsidenten Hindenburg festzusetzen und eine Regierung unter Führung Hitlers zu verhindern. An­de­re Stimmen sehen den Armeechef Kurt von Hammerstein-Equord auf dem Sprung zu einem Militärputsch. Der einflussreiche Sohn des Reichspräsidenten, Oskar von Hindenburg, drängt seinen Vater, rasch Tatsachen zu schaffen. Dieser vereidigt zu­nächst einen neuen Reichswehrminister an Schleichers Stelle, dann, am Nachmittag des 30. Januar, ernennt er Hitler zum Kanzler der deutschen Republik.

Andreas Kilb Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Die Beschäftigung mit kontrafaktischen Ereignisverläufen gehört normalerweise nicht zu den Aufgaben eines Geschichtsmuseums. In der Ausstellung über vierzehn Schlüsselmomente der jüngeren Geschichte, die das Deutsche Historische Museum in Berlin seit gestern zeigt, rückt sie ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Die „Roads not Taken“, von denen die Ausstellung handelt, sind dabei nicht allein Handlungsalternativen wie die mögliche Machtübernahme der Reichswehr im Ja­nuar 1933, sondern zugleich Kontrastmittel, durch die eine gegebene historische Situation schärfer ins Bild kommt. Ein Militärputsch gegen Hindenburg hätte vermutlich die Mobilisierung der SA durch Hitler und die der Arbeiterschaft durch SPD und KPD und also einen Bürgerkrieg zur Folge gehabt, die Weimarer Republik wäre auch in diesem Fall am Ende gewesen.

Brüning hätte die Diktatur verhindern können

Dafür hätte sie, wie eine weitere Ausstellungsstation zeigen will, eine realistische Überlebenschance gehabt, wenn Schleichers Vorgänger Heinrich Brüning seine Politik der Haushaltsstabilisierung durch Geldverknappung in abgemilderter Form noch bis 1935 hätte fortsetzen können. Aber die „Weimarer Koalition“, auf die sich der Zentrumspolitiker Brüning stützte, wurde zwischen den Republikfeinden von rechts und links zerrieben und seine Kanzlerschaft mit ihr. Die Stellwand, die das DHM Brüning widmet, ist deshalb eher ein Memento als eine Retro-Utopie: hier eine Hindenburgbüste, dort ein Nazi-Wahlplakat über einem Regal mit „Heilmitteln“ zur wirtschaftlichen Genesung Deutschlands und daneben der Mann im Anzug mit Stehkragen, der seinen Hut schwenkt, als grüße er die Arbeiter, die er um ihre Industriejobs gebracht hat.

Es hat seine Richtigkeit, dass die Station, die von der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler handelt, fast genau in der Mitte der Raumfolge im Untergeschoss des Pei-Baus liegt, denn von hier aus führen Entwicklungslinien in alle Richtungen, zu unserer Gegenwart nach der Wiedervereinigung ebenso wie in die Vergangenheit der gescheiterten Revolution von 1848. Der deutsch-israelische Historiker Dan Diner, der die Ausstellung konzipiert hat, dreht bewusst die Chronologie um, er fängt mit dem Herbst 1989 an und hört mit der Ablehnung der deutschen Kaiserkrone durch Friedrich Wilhelm IV. von Preußen im April 1849 auf. So will Diner unser Bewusstsein für die Frage schärfen, ob es ausreiche, „die gewesene Wirklichkeit allein so abzubilden, wie sie eingetreten ist“. Lautet die Antwort Nein, dann steht allerdings auch das herrschende Ge­schichts­bild zur Disposition. Die Ausstellung im DHM soll hier als Korrektiv wirken, indem sie, so Diner, „den Zufall, die Kontingenz und damit auch die Verantwortung der handelnden Menschen“ ins Zentrum rückt.

Angesichts dieser Programmatik ist es erstaunlich, wie wenig in den vierzehn Geschichtsräumen, welche die Kuratoren und Museumsdesigner eingerichtet haben, von Bismarck, Honecker, Willy Brandt, Adenauer, Stauffenberg, Ebert, Stalin und selbst Hitler die Rede ist. Was sie antrieb, als sie handelten, versinkt im Kleingedruckten unter den Plakaten, Fotografien und Medienstationen, die die historische Spur des Geschehens nachzeichnen. Da­bei spielt gerade bei Entwicklungen, die sich in einem historischen Augenblick zu­spitzen wie das Schicksal der brandtschen Ostpolitik im gescheiterten Misstrauensvotum vom April 1972, persönliches Charisma eine wichtige Rolle. Die entsprechende Installation im DHM dagegen konzentriert sich auf die Kampagne der CDU/CSU und fragt, was passiert wäre, wenn Brandts Herausforderer Rainer Barzel die Abstimmung gewonnen und den Entspannungsprozess revidiert hätte. Ebenso gut könnte man darüber spekulieren, wie sich Brandts Kanzlerschaft entwickelt hätte, wenn schon damals bekannt geworden wäre, dass mindestens zwei der für ihn stimmenden Unionsabgeordneten von der DDR-Staatssicherheit bestochen worden waren. Kontingenzbewusstsein ist wie ein Virus: Es steckt alles an, was es berührt.